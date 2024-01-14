КХЛ. «Адмирал» примет «Сибирь», «Спартак» против «Металлурга», СКА в гостях у «Северстали»
«Адмирал» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Спартак» сыграет с «Металлургом», «Нефтехимик» – с «Ак Барсом», СКА проведет гостевой матч с «Северсталью».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 14 января, 10.00, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 14 января, 14.00, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 14 января, 14.00, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 14 января, 17.10, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
И хоть я и живу в Москве, и хоть я никогда не был в Магнитогорске, но болеть буду (очно ли заочно) за Магнитку.
Магнитка, вперед! 🦊