КХЛ. «Адмирал» примет «Сибирь», «Спартак» против «Металлурга», СКА в гостях у «Северстали»

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«Адмирал» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Спартак» сыграет с «Металлургом», «Нефтехимик» – с «Ак Барсом», СКА проведет гостевой матч с «Северсталью». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Сибирь
Дата проведения
14 января, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

Куньлунь – Салават Юлаев
Дата проведения
14 января, 14.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

Спартак – Металлург Мг
Дата проведения
14 января, 14.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

Северсталь – СКА
Дата проведения
14 января, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Локомотив – Витязь
Дата проведения
14 января, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Нефтехимик – Ак Барс
Дата проведения
14 января, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Трактор
Дата проведения
14 января, 17.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

6 комментариев
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Побеждаем моряков, одерживаем третью победу к ряду и отрываемся от преследователей. Вперёд Сибирь!!!
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Только Салават Юлаев! Только победа!✊🏻
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Победы Салават Юлаеву! 💚
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Спартак—Магнитка: постараюсь попасть на арену.
И хоть я и живу в Москве, и хоть я никогда не был в Магнитогорске, но болеть буду (очно ли заочно) за Магнитку.

Магнитка, вперед! 🦊
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ЗА СИБИРЬ!!!
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Как здесь принято писать,все мы сегодня немного череповчане. :)
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