Вячеслав Фетисов: «Требования НХЛ по Израилю – популизм и лицемерие. Почему они такого не требуют по России? Потому что невыгодно»
Вячеслав Фетисов отреагировал на заявление НХЛ по ситуации со сборной Израиля.
11 января ИИХФ по соображениям безопасности временно отстранила сборную Израиля от участия в своих турнирах. В апреле израильтяне должны были сыграть на чемпионате мира во втором дивизионе.
НХЛ опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность в связи с отстранением сборной Израиля и призвала ИИХФ как можно скорее решить вопрос с ее участием в предстоящих турнирах.
«Требования НХЛ по Израилю выглядит популизмом и лицемерием. Почему они такого не требуют по сборной России? Потому что невыгодно. Лицемерие и популизм!» – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.
Кстати, у них до сих пор в плену дети малолетние..А также граждане РФ. На них тебе и фетиске плевать. Главное *опу лизнуть володе плешивому.
Талибан - друзья, хамас - друзья. 👍🏻
Если в твоем понимании, с подобным можно проводить параллель с разбитыми окнами, то у тебя серьезные психологические проблемы.
Никому в голову тогда даже не приходило, жалеть "несчастный" немецкий народ и осуждать отвечающих им.
Это сейчас демагоги всех мастей подобную ахинею всем подряд предъявляют.
Начавший агрессию, должен понимать, что мера ответа, выбор отвечающего, подняв руку на кого то, не жди, что с тобой будут обращаться гуманно и снисходительно.