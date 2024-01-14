Вячеслав Фетисов: «Требования НХЛ по Израилю – популизм и лицемерие. Почему они такого не требуют по России? Потому что невыгодно»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов НХЛ Государственная дума сборная Израиля Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов отреагировал на заявление НХЛ по ситуации со сборной Израиля.

11 января ИИХФ по соображениям безопасности временно отстранила сборную Израиля от участия в своих турнирах. В апреле израильтяне должны были сыграть на чемпионате мира во втором дивизионе.

НХЛ опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность в связи с отстранением сборной Израиля и призвала ИИХФ как можно скорее решить вопрос с ее участием в предстоящих турнирах.

«Требования НХЛ по Израилю выглядит популизмом и лицемерием. Почему они такого не требуют по сборной России? Потому что невыгодно. Лицемерие и популизм!» – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

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25 комментариев
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Не израильтяне напали на музыкальный фестиваль и резали головы безобидной молодёжи
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-11
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А сколько раз сам Вячеслав Фетисов занимался популизмом за свою жизнь?
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Чиновники прямо спешат сказать глупость. Выгодно - невыгодно, НХЛ со спортивной точки зрения наплевать на участие России в чемпионате мира потому что НХЛ считает чемпионат Мира второстепенным турниром и играть туда приезжает 5-я сборная Канады. ИИХФ участие России наверное и правда приносит какие то дивиденды, а уж НХЛ то точно наплевать. Мотивов заявления НХЛ я, понятно дело не знаю, но отстранение Израиля выглядит несправедливым - на него напали и его же отстранили, отстранять надо было всех этих арабов, но они в хоккей не играют, как их отстранишь?
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Ответ Vyacheslav Trush
Но израильтяне сбрасывали бомбы на головы женщин и детей
А палестинцы запускали ракеты исключительно по 18+ мужчинам.
Кстати, у них до сих пор в плену дети малолетние..А также граждане РФ. На них тебе и фетиске плевать. Главное *опу лизнуть володе плешивому.
Талибан - друзья, хамас - друзья. 👍🏻
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+8
Ответ PolarBear
Комментарий скрыт
Молодых людей брали в заложники, насиловали, убивали.

Если в твоем понимании, с подобным можно проводить параллель с разбитыми окнами, то у тебя серьезные психологические проблемы.
+9
-1
+8
Ответ Tungus85
Не израильтяне напали на музыкальный фестиваль и резали головы безобидной молодёжи
Но израильтяне сбрасывали бомбы на головы женщин и детей
+23
-17
+6
А сколько в НХЛ руководителей и владельцев команд из россиян?)
+7
-2
+5
Ответ Vyacheslav Trush
Но израильтяне сбрасывали бомбы на головы женщин и детей
В городах Германии 40х годов, тоже были женщины и дети.
Никому в голову тогда даже не приходило, жалеть "несчастный" немецкий народ и осуждать отвечающих им.

Это сейчас демагоги всех мастей подобную ахинею всем подряд предъявляют.

Начавший агрессию, должен понимать, что мера ответа, выбор отвечающего, подняв руку на кого то, не жди, что с тобой будут обращаться гуманно и снисходительно.
+6
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+5
Ответ Сергей Фетисов
Когда бомбили Донбасс это тоже было нормально?
когда❓🤔 разве до появления там отряда И́горя Все́володовича там что-то серьезное происходило❓☝️
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Слава, ты сейчас тоже занимаешься популизмом. Проявляешь озабоченность относительно климата, использования природных ресурсов, защите лесов, сохранению уникальности Байкала. Но будем откровенны, ты ни хрена в этом не соображаешь, торгуешь лицом, не более того. Образования необходимого для решения этих проблем у тебя нет,предложить ты ничего не можешь. Это и есть популизм.
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а когда уголовники из вагнера рассказывают школьникам про патриотизм, это нормально, добавил депутат фетисов.
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В Израиле играют в хоккей?
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Ответ Tungus85
Не израильтяне напали на музыкальный фестиваль и резали головы безобидной молодёжи
всего лишь построили концлагерь на пару миллионов людей
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Ответ Vyacheslav Trush
Но израильтяне сбрасывали бомбы на головы женщин и детей
Ну ты переживаешь за них?
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Ответ PolarBear
Комментарий скрыт
Нихрена себе сравнение - разбил окно. Если сравнивать убийства мирных людей на фестивале с разбитым окном то тогда конечно все выглядит логично. Но только для больного человека
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Ответ centavr1
а когда уголовники из вагнера рассказывают школьникам про патриотизм, это нормально, добавил депутат фетисов.
Вполне нормально.Эти уголовники хорошим делом занимались на территории неньки
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