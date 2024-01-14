Ротенберг про 2:3 от «Северстали»: «СКА отошел от принципов в 1-м периоде. Дали сыграть резерву – они должны себя проявлять, но как есть»

Теги Северсталь СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Северстали».

СКА уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Первый период у нас не получился. Сделали выводы. Второй и третий периоды сыграли достойно. Надо сказать спасибо ребятам. Проявили характер, создали много голевых моментов. 

Надо отдать должное сопернику – они здорово оборонялись. Свежий вратарь хорошо вошел в КХЛ, здорово сыграл. В первом периоде мы отошли от наших принципов, от того, что делали в прошлой игре. Нужно только сделать выводы.

К сожалению, у нас несколько ребят заболели – все играют на пределе. Дали возможность сыграть резервному составу. Не все получилось.

Хорошая игра с точки зрения выводов и командного характера. Не опустили руки, бились до конца. Нужно улучшить реализацию, более ответственно относиться к своим голевым моментам.

Надо отдать должное сопернику – они сегодня сыграли лучший матч из четырех наших последних встреч. «Северсталь» – с победой. Это отличная команда, удачи ей в следующих играх.

А мы продолжаем работать. Допустили три ошибки – все это разберем и сделаем выводы, будут изменения в составе. Сейчас есть возможность немножко вздохнуть. Была тяжелая серия, все матчи с лидерами, отдали много сил.

Много ребят заболели. Верим, что они вернутся. Ждем обратно Алистрова, Педана, Фальковского, Зыкова, Бардакова, Хайруллина Марата – это наш лидер. К сожалению, все они не смогли принять участия в этой игре.

Дали возможность другим игрокам, они должны себя проявлять, но как есть. Работаем по факту, по ситуации. Готовимся к следующей игре.

– Две шайбы влетели в ваши ворота за одну минуту. Это какой-то временный провал?

– Просто индивидуальные ошибки в обороне. Отпустили своих игроков. Надо это улучшить, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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5 комментариев
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Я думаю, самое время выдернуть кого-нибудь из Северстали. Очевидно, именно этих винтиков не хватает системе.
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РБ о каком резерве вы говорите ? У вас набрано два равноценных состава и пять вратарей ! Сегодня Северсталь показала , как против вас играть на победу !
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Этот долгий и развернутый рассказ можно ужать в одно слово - облажались.
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Сбой в системе
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Совершили 3 ошибки? Оптимистично.
Спасибо Серебру. С десяток вытащил, а то бы были не ,,3 ошибки,,.
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