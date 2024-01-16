Участие Ничушкина в программе помощи игрокам НХЛ не связано с алкоголем или наркотиками («СЭ»)
Участие Валерия Ничушкина в программе помощи игрокам НХЛ не связано с алкоголем.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», попадание форварда «Колорадо» в программу помощи не связано с употреблением алкоголя или наркотиков.
Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями.
15 января стало известно, что 28-летний Валерий Ничушкин был включен в программу. Он выбыл на неопределенный срок. Ранее появлялась информация о том, что у хоккеиста есть проблемы с алкоголем и он попал в программу уже во второй раз.
В сезоне-2023/24 Ничушкин набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах регулярного чемпионата.
Ничушкин об участии в программе помощи игрокам НХЛ: «Цель – решить мои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда»
На свете много умных и много дураков
Но есть еще на свете такие мужики,
Как женщину увидят, так сразу дураки
Гении.
откуда у них может быть информация, учитывая что и прошлый эпизод до сих пор тайна.
водочки – для обводочки, пивка - для рывка и винца, чтобы бегать до конца.
Ну, ОК. С этим не связано, а с чем связано-то? Вопрос-то остается.
Понимаю, что ситуация деликатная, и личные проблемы - это ЛИЧНЫЕ проблемы, о которых не надо сообщать широкой публике.
Но, может быть, в таком случае лучше просто ничего не сообщать? Просто промолчать и написать о чем-то другом? А то выглядит всё это крайне странно, а главное - порождает кучу домыслов.