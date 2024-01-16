Участие Ничушкина в программе помощи игрокам НХЛ не связано с алкоголем или наркотиками («СЭ»)

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Хоккей

Участие Валерия Ничушкина в программе помощи игрокам НХЛ не связано с алкоголем.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», попадание форварда «Колорадо» в программу помощи не связано с употреблением алкоголя или наркотиков.

Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями. 

15 января стало известно, что 28-летний Валерий Ничушкин был включен в программу. Он выбыл на неопределенный срок. Ранее появлялась информация о том, что у хоккеиста есть проблемы с алкоголем и он попал в программу уже во второй раз.

В сезоне-2023/24 Ничушкин набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах регулярного чемпионата.

Ничушкин об участии в программе помощи игрокам НХЛ: «Цель – решить мои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда»

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45 комментариев
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Остаются ставки и проститутки 🤷🏼‍♂️
+77
0
+77
Ответ invincible
Остаются ставки и проститутки 🤷🏼‍♂️
Остается только позавидовать.
+40
-2
+38
кабаки и бабы доведут до цугундера (С)
+34
-2
+32
Его последняя (крайняя, извините) игра была в Вегасе?..
+25
-1
+24
Ответ Остап Бендер
кабаки и бабы доведут до цугундера (С)
Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. Ясно? (c)
+19
-1
+18
На свете много женщин и много пацанов
На свете много умных и много дураков
Но есть еще на свете такие мужики,
Как женщину увидят, так сразу дураки
+14
0
+14
Ответ invincible
Остаются ставки и проститутки 🤷🏼‍♂️
"Ирина из номера" наконец-то покинула вытрезвитель и позвонила Валере по старой памяти
+13
0
+13
Что-то психологическое, видимо. Может ему расслабиться, выпить? Глядишь и полегчает.
+14
-2
+12
То есть все дело в женщинах. Во всем бабы виноваты!
+9
-2
+7
Ответ Einfach Safari
верно
а, нет, с Вегасом, но дома... сорри
+4
-1
+3
Да уж. СЭ ещё тот разносчик новостей
+3
0
+3
Ответ Valentin Efimenko
Казино, ставки, сексоголизм, трудоголизм, созависимые , зависимость от соцсетей. что там ещё у нас есть? кто знает)
Депрессия, эмоциональное выгорание, проблемы со сном. Ой, что это я всё о себе, да о себе.
+2
0
+2
Ответ fbd
Что-то психологическое, видимо. Может ему расслабиться, выпить? Глядишь и полегчает.
В детстве,я ужасно боялся алкоголиков.А потом я вырос и понял-а чего нас бояться?-из воспоминаний Ничушкина Валерия!)))
+2
0
+2
Ответ Alexander Nikolaev
Его последняя (крайняя, извините) игра была в Вегасе?..
верно
+2
0
+2
Мужик выдает сезон жизни, поэтому НХЛ сажает его на рехаб.

Гении.
+4
-2
+2
может азартные игры?)
+3
-1
+2
Он просто молодой отец, стресс, недосып, подгузники )
+2
-1
+1
Значит секс и рок-н-ролл
0
0
0
Ответ Denisque78
с чего так решил?
а какие ещё варианты? зависимость от мультиков My Little Pony?
+1
-1
0
Ответ vyjubu darom
Секс зависимость это называется. Хочет все, что шевелится, аж крышу сносит, готов в окно небоскреба залезть к даме. Для мужика это слабость, надо контролировать себя
с чего так решил?
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Ответ Ярик01
Он просто молодой отец, стресс, недосып, подгузники )
Смех смехом,но вполне вероятный вариант
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Иииирккаааааа!!! верни Валеру!
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Ответ Ветер
сэкс скорее всего не врéт. бинго из секса, наркотиков, алкоголя и ставок, ещé не отменили.
сэкс не врёт, но фантазирует.
откуда у них может быть информация, учитывая что и прошлый эпизод до сих пор тайна.
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сексотерапия похоже
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Гашека начитался
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Зислис решил отгородить своего дружка от алкоголя )) На чём основано его утверждение, неизвестно. Просто слово. Мол «я сказал» и всё. Многие почему-то верят это жёлтой газетёнке )))
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Все знают, что спортсменам нужно:
водочки – для обводочки, пивка - для рывка и винца, чтобы бегать до конца.
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Трава не наркотик в США?
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Вообще умиляют комментарии из серии "что-то не связано с тем-то и тем-то".

Ну, ОК. С этим не связано, а с чем связано-то? Вопрос-то остается.

Понимаю, что ситуация деликатная, и личные проблемы - это ЛИЧНЫЕ проблемы, о которых не надо сообщать широкой публике.

Но, может быть, в таком случае лучше просто ничего не сообщать? Просто промолчать и написать о чем-то другом? А то выглядит всё это крайне странно, а главное - порождает кучу домыслов.
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сэкс скорее всего не врéт. бинго из секса, наркотиков, алкоголя и ставок, ещé не отменили.
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