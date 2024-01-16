Участие Ничушкина в программе помощи игрокам НХЛ не связано с алкоголем или наркотиками («СЭ»)

Участие Валерия Ничушкина в программе помощи игрокам НХЛ не связано с алкоголем.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», попадание форварда «Колорадо» в программу помощи не связано с употреблением алкоголя или наркотиков.

Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями.

15 января стало известно, что 28-летний Валерий Ничушкин был включен в программу. Он выбыл на неопределенный срок. Ранее появлялась информация о том, что у хоккеиста есть проблемы с алкоголем и он попал в программу уже во второй раз.

В сезоне-2023/24 Ничушкин набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах регулярного чемпионата.

Ничушкин об участии в программе помощи игрокам НХЛ: «Цель – решить мои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда»