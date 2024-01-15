Экс-арбитр Иванюк о голе «Металлурга»: «Игрок СКА споткнулся о свою клюшку. Где здесь нарушение? Контакта Гераськина с соперником не было»

Александр Иванюк считает, что Игорь Гераськин не нарушал правила в игре со СКА.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

«Нарушения не было никакого. Игрок СКА споткнулся о свою клюшку. Где здесь нарушение?

Хоккеист должен следить за своей клюшкой. Контакта Гераськина с соперником не было, значит, и нарушения не было.

Бесконтактное нарушение может быть в одном-единственном случае, если игрок сильно замахнулся на соперника, напугав его, – это будет попытка нанести травму», – сказал судья международной категории Александр Иванюк.