Слушание по делу о спортивной дискриминации Евсеева состоится завтра. Агент игрока хочет расторгнуть контракт с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс Шуми Бабаев Марат Валиуллин КХЛ Никита Евсеев Хоккей

КХЛ рассмотрит заявление о спортивной дискриминации Никиты Евсеева.

Ранее агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Ак Барса», подал в КХЛ заявление о расторжении контракта с казанским клубом по статье «спортивная дискриминация».

По информации «Бизнес Online», слушание по этому делу состоится завтра и начнется в 11:00 по московскому времени. На нем по видеосвязи будут присутствовать адвокаты «Ак Барса», генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин, стороны хоккеиста и КХЛ.

Отмечается, что  ситуация с Дамиром Жафяровым рассматриваться не будет, поскольку игрок уже покинул «Ак Барс». 

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1 комментарий
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в Европейском суде что-ли будет....
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