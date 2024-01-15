Слушание по делу о спортивной дискриминации Евсеева состоится завтра. Агент игрока хочет расторгнуть контракт с «Ак Барсом»

КХЛ рассмотрит заявление о спортивной дискриминации Никиты Евсеева.

Ранее агент , представляющий интересы защитника « », подал в заявление о расторжении контракта с казанским клубом по статье «спортивная дискриминация».

По информации «Бизнес Online», слушание по этому делу состоится завтра и начнется в 11:00 по московскому времени. На нем по видеосвязи будут присутствовать адвокаты «Ак Барса», генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин, стороны хоккеиста и КХЛ.

Отмечается, что ситуация с Дамиром Жафяровым рассматриваться не будет, поскольку игрок уже покинул «Ак Барс».

Агент Евсеева: «Будем добиваться, чтобы его освободили из заключения в «Ак Барсе»