Бабаев о Жафярове: «Странно читать высказывания руководства «Ак Барса», что переход – наша инициатива. У меня есть вся переписка»

Шуми Бабаев высказался о переходе Дамира Жафярова из «Ак Барса» в «Авангард».

Ранее Бабаев, представляющий интересы Жафярова, подавал в КХЛ заявление о расторжении контракта с казанским клубом по статье «спортивная дискриминация».

– 12 января должно быть слушание по поводу «дискриминации» Дамира Жафярова в «Ак Барсе». Состоится ли оно после его перехода в «Авангард»?

– Нет. Сейчас отправляю бумагу, чтобы прекратить слушание, потому что этой ситуации уже нет.

– Насколько вы довольны разрешением этой ситуации и переходом Жафярова в «Авангард»?

– Я доволен, и игрок доволен. Как, думаю, и все участники этой сделки. Сейчас мне странно читать высказывания руководства «Ак Барса», что переход – наша инициатива. У меня есть вся переписка.

Мы выбирали из нескольких команд, и в «Ак Барсе» нам были обещаны некоторые условия – именно игровые, под которые мы шли в команду. Думаю, все со временем забывается. Ничего страшного, для нас никаких проблем нет.

– Тяжело было разрешить эту ситуацию?

– Очень тяжело. Очень непростая ситуация. Решающей, думаю, оказалась позиция «Авангарда». В клубе хотели, чтобы Жафяров у них играл.

– «Авангард» больше подходит ему по стилю игры?

– Он чувствует себя комфортно и играет в свой хоккей. В каждом матче видно, как он проявляет себя – угрожает воротам, организует атаки. У них хорошее звено. Слава богу, все нормально. Посмотрим, пока еще рано делать выводы, – сказал агент Жафярова.