Фетисов о требованиях НХЛ по Израилю: «Рушится система спорта, которая была отлажена еще во времена холодной войны. Тогда олимпийское движение объединяло, строились мосты»

Теги ИИХФ Вячеслав Фетисов НХЛ сборная Израиля ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию вокруг сборной Израиля.

11 января ИИХФ по соображениям безопасности временно отстранила сборную Израиля от участия в своих турнирах. В апреле израильтяне должны были сыграть на чемпионате мира во втором дивизионе.

НХЛ опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность в связи с отстранением сборной Израиля и призвала ИИХФ как можно скорее решить вопрос с ее участием в предстоящих турнирах.

«Какое вообще отношение НХЛ имеет к международной федерации, и зачем там решили давать указания ей?

С другой стороны, на этом примере мы видим, как рушится система спорта, которая была отлажена еще в непростые времена холодной войны, в послевоенное время, и олимпийское движение объединяло спорт. Строились мосты, и людям давали понять, что воюя на спортивных площадках, можно жить в согласии, мире, находить компромиссы», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

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Сейчас с мостами просто беда
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