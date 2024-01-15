Зинэтула Билялетдинов: «Игры между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» всегда проходят в яркой борьбе, есть накал. Ребята хорошо выполнили работу, добились нужного результата» 

Зинэтула Билялетдинов оценил победу над «Нефтехимиком» (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Игры между нами всегда проходят в яркой борьбе, есть накал. Команды готовятся хорошо, и мы понимали, насколько серьезным будет матч. Ребята хорошо выполнили работу, добились нужного результата, это самое главное.

– Алексей Марченко провел несколько матчей за «Ак Барс», как вы оцените его состояние?

– Не думаю, что он уже готов на сто процентов, но потихонечку идет к этому. Он давно тренируется с командой, сейчас мы его вводим в состав, даем больше игрового времени. Таким образом подведем его к хорошей форме.

– Матч пропустили ряд игроков, включая лидеров. Это ротация или состояние здоровья?

– Есть все, – сказал главный тренер « ».