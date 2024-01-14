«Ак Барс» забил 2 гола в последних 3 матчах, набрав 4 очка из 6 возможных. Билялов сделал 6-й шатаут в сезоне – отразил 29 бросков «Нефтехимика»

Теги Ак Барс Нефтехимик Зинэтула Билялетдинов КХЛ Тимур Билялов Хоккей

«Ак Барс» победил «Нефтехимик», не пропустил ни одной шайбы.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова выиграла со счетом 1:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил все 29 бросков и сделал шестой шатаут в нынешнем сезоне.

«Ак Барс» забил два гола с игры в предыдущих трех матчах, набрав четыре очка из шести возможных, уступив «Трактору» (1:3). Команда также победила «Барыс» (1:0 Б).

«Ак Барс» набрал 60 очков в 50 играх и находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции.

11 комментариев
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Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален модератором
Всё равно Ак Барс забил Нефтехимику на 1 гол больше, чем "зрелищный" Салават)
+10
-1
+9
Надо быть мазохистом, чтобы смотреть игру Ак Барса.
+6
-4
+2
Ответ Алексей Тарлыков
Таким хоккеем только людей пытать
А мы так и делаем !☝️
А потом просто Кубок забираем и усё .!💪✌☝️✊👊🙋‍♂️
+2
0
+2
, Западной?😱
+1
0
+1
Ответ Серый
Всё равно Ак Барс забил Нефтехимику на 1 гол больше, чем "зрелищный" Салават)
Хаха)))
+2
-1
+1
Ответ Roman_53
Комментарий удален модератором
Ихний главарь и предводитель)
оно всегда с нами ( sd4fmwrvz8💩) 🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Комментарий удален модератором
Надёжин, конечно же, не скажет о том, что АБ пропустил 7 шайб в 6-ти крайних матчах и набрал 10 очков из 12-ти при этом ;-)
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
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