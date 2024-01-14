«Ак Барс» забил 2 гола в последних 3 матчах, набрав 4 очка из 6 возможных. Билялов сделал 6-й шатаут в сезоне – отразил 29 бросков «Нефтехимика»
«Ак Барс» победил «Нефтехимик», не пропустил ни одной шайбы.
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова выиграла со счетом 1:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил все 29 бросков и сделал шестой шатаут в нынешнем сезоне.
«Ак Барс» забил два гола с игры в предыдущих трех матчах, набрав четыре очка из шести возможных, уступив «Трактору» (1:3). Команда также победила «Барыс» (1:0 Б).
«Ак Барс» набрал 60 очков в 50 играх и находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции.
А потом просто Кубок забираем и усё .!💪✌☝️✊👊🙋♂️
оно всегда с нами ( sd4fmwrvz8💩) 🤣🤣🤣