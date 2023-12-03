Билялетдинов о 4:0 с «Нефтехимиком»: «Хорошая и интересная игра. Были сложности, есть нюансы, которые нужно поправлять. Будем работать»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги игры с «Нефтехимиком».

Казанская команда одержала победу со счетом 4:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Игра была хорошая и интересная. Ребята играли хорошо. Были сложности, « » во втором периоде создавал моменты. Есть нюансы, которые нужно поправлять. Будем работать.

– Сегодня феерило звено – – . Довольны их работой?

– Конечно, доволен. Играли хорошо, забили хорошие голы. Хотелось бы, чтобы они продолжали так, а другие звенья их поддерживали. Но в целом нельзя сказать, что все идеально, но многие вещи были хорошие.

– Какие выводы можно сделать по новичкам?

– Неплохо играют. Миллер тоже интересный игрок: спокойно играет, хорошие решения принимает. Несмотря на его возраст, у него большое хладнокровие, парень молодец.

– Почему с «Нефтехимиком» матчи получаются яркими и неуступчивыми?

– Каждая команда готовится. У нас между собой всегда острые игры. Видно, что соперник готовился. Они играют неплохо в последнее время, я смотрел и наблюдал за ними. Никто не хочет уступать.

– « » на три месяца потерял Яшкина. Можно ли сказать, что по сегодняшнему матчу у команды получилось его заменить?

– Заменить его… Это хороший хоккеист, который здорово играет перед воротами. Его заменить очень сложно. Но в целом сейчас Радулов играет в звене с Кагарлицким и Шипачевым и сказать, что у них все нормально, не могу, но у них много что получалось и будет получаться, – приводит слова Билялетдинова «Бизнес Online».