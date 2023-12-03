Билялетдинов о 4:0 с «Нефтехимиком»: «Хорошая и интересная игра. Были сложности, есть нюансы, которые нужно поправлять. Будем работать»

Теги Ак Барс Нефтехимик Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Дмитрий Яшкин Райли Барбер Кирилл Семенов Артем Галимов Митчелл Миллер Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги игры с «Нефтехимиком».

Казанская команда одержала победу со счетом 4:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Игра была хорошая и интересная. Ребята играли хорошо. Были сложности, «Нефтехимик» во втором периоде создавал моменты. Есть нюансы, которые нужно поправлять. Будем работать. 

– Сегодня феерило звено ГалимовСеменовБарбер. Довольны их работой?

– Конечно, доволен. Играли хорошо, забили хорошие голы. Хотелось бы, чтобы они продолжали так, а другие звенья их поддерживали. Но в целом нельзя сказать, что все идеально, но многие вещи были хорошие. 

– Какие выводы можно сделать по новичкам?

– Неплохо играют. Миллер тоже интересный игрок: спокойно играет, хорошие решения принимает. Несмотря на его возраст, у него большое хладнокровие, парень молодец. 

– Почему с «Нефтехимиком» матчи получаются яркими и неуступчивыми? 

– Каждая команда готовится. У нас между собой всегда острые игры. Видно, что соперник готовился. Они играют неплохо в последнее время, я смотрел и наблюдал за ними. Никто не хочет уступать. 

– «Ак Барс» на три месяца потерял Яшкина. Можно ли сказать, что по сегодняшнему матчу у команды получилось его заменить?

– Заменить его… Это хороший хоккеист, который здорово играет перед воротами. Его заменить очень сложно. Но в целом сейчас Радулов играет в звене с Кагарлицким и Шипачевым и сказать, что у них все нормально, не могу, но у них много что получалось и будет получаться, – приводит слова Билялетдинова «Бизнес Online». 

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