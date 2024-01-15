Разин о 6:2: «В первом периоде лучше играл «Спартак». На второй «Металлург» вышел собранным, забил хорошие голы, большинство вовремя сработало»
Андрей Разин оценил победу над «Спартаком» (6:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Начало было не очень, в первом периоде лучше играл «Спартак». На второй период вышли собранными, забили хорошие голы, большинство вовремя сработало. В третьем тоже правильно сыграли.
Сыграет ли Юров в первом звене? У меня нет такого принципа — первое, второе, третье, четвертое. Я стараюсь делать пятерочки ровными. Он на ведущих ролях, а какое звено — без разницы», – сказал главный тренер «Металлурга».