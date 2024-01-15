Разин о 6:2: «В первом периоде лучше играл «Спартак». На второй «Металлург» вышел собранным, забил хорошие голы, большинство вовремя сработало» 

Теги Металлург Мг Спартак КХЛ Андрей Разин Данила Юров Хоккей

Андрей Разин оценил победу над «Спартаком» (6:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Начало было не очень, в первом периоде лучше играл «Спартак». На второй период вышли собранными, забили хорошие голы, большинство вовремя сработало. В третьем тоже правильно сыграли. 

Сыграет ли Юров в первом звене? У меня нет такого принципа — первое, второе, третье, четвертое. Я стараюсь делать пятерочки ровными. Он на ведущих ролях, а какое звено — без разницы», – сказал главный тренер «Металлурга».

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