Юров против «Спартака»: дубль, 3 очка, «плюс 3», 7 бросков, 68% выигранных вбрасываний. 20-летний форвард – лучший бомбардир «Металлурга» с 37 баллами

Теги Металлург Мг Спартак Миннесота видео НХЛ КХЛ Данила Юров Хоккей

Данила Юров набрал три очка в матче со «Спартаком».

«Металлург» победил со счетом 6:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

20-летний нападающий уральской команды оформил дубль и отметился результативной передачей при показателе полезности «плюс 3».

Данила Юров также нанес семь бросков по воротам, выиграл 68% вбрасываний (11 из 16) и провел на льду 14 минут и 33 секунды (1:02 – в большинстве).

Форвард набрал 37 (16+21) баллов при полезности плюс 13 в 46 матчах регулярного чемпионата. Он является лучшим бомбардиром команды.

В НХЛ Данила Юров задрафтован «Миннесотой». Контракт хоккеиста с «Металлургом» рассчитан до 30 апреля 2024 года.

8 комментариев
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Данила, красавец ! Андрей Владимирович, вы лучший тренер для нашей команды !
ротенберг даже не смотри в сторону нашей молодежи ! 🐔
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Ответ kvint(ksk)
Как же давно у нас в хоккее не было центров забивал. Последний топ - Кузя, да и тот переделанный . А так получается последним был земляк Юрова - Малкин. Очень хорошо лается чтобы у Данилы все получилось !
Юров, кстати, тоже переделанный
+10
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+10
Металлург с победой!!!
После первого периода казалось, что игра будет тяжелой и скорее всего с поражением. Молодцы, что проснулись и показали красивый хоккей. Жалко конечно, что пару пропустили, но лучше так, чем наоборот)
Данила, продолжай в том же духе!!!
Всех с победой!!!
+9
0
+9
Как же давно у нас в хоккее не было центров забивал. Последний топ - Кузя, да и тот переделанный . А так получается последним был земляк Юрова - Малкин. Очень хорошо лается чтобы у Данилы все получилось !
+6
-1
+5
Последний раз я был на Магнитке в 2016 году.
Спартак—Магнитка 1:5. Прекрасная игра звена Коваржа.)
Сегодня все повторилось.)
+3
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+3
От Юрова я ждал прогресса в этом сезоне. А когда пришёл Разин - успокоился, спрогрессирует. Так держать.
+2
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+2
Капризов ждёт...
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Ответ Антон Некрасов
Данила, красавец ! Андрей Владимирович, вы лучший тренер для нашей команды ! ротенберг даже не смотри в сторону нашей молодежи ! 🐔
Рома любит у других команд забирать топовую молодёжь....
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