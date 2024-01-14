Юров против «Спартака»: дубль, 3 очка, «плюс 3», 7 бросков, 68% выигранных вбрасываний. 20-летний форвард – лучший бомбардир «Металлурга» с 37 баллами
Данила Юров набрал три очка в матче со «Спартаком».
«Металлург» победил со счетом 6:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
20-летний нападающий уральской команды оформил дубль и отметился результативной передачей при показателе полезности «плюс 3».
Данила Юров также нанес семь бросков по воротам, выиграл 68% вбрасываний (11 из 16) и провел на льду 14 минут и 33 секунды (1:02 – в большинстве).
Форвард набрал 37 (16+21) баллов при полезности плюс 13 в 46 матчах регулярного чемпионата. Он является лучшим бомбардиром команды.
В НХЛ Данила Юров задрафтован «Миннесотой». Контракт хоккеиста с «Металлургом» рассчитан до 30 апреля 2024 года.
ротенберг даже не смотри в сторону нашей молодежи ! 🐔
После первого периода казалось, что игра будет тяжелой и скорее всего с поражением. Молодцы, что проснулись и показали красивый хоккей. Жалко конечно, что пару пропустили, но лучше так, чем наоборот)
Данила, продолжай в том же духе!!!
Всех с победой!!!
Спартак—Магнитка 1:5. Прекрасная игра звена Коваржа.)
Сегодня все повторилось.)