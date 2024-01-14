Юров против «Спартака»: дубль, 3 очка, «плюс 3», 7 бросков, 68% выигранных вбрасываний. 20-летний форвард – лучший бомбардир «Металлурга» с 37 баллами

Данила Юров набрал три очка в матче со «Спартаком».

«Металлург» победил со счетом 6:2 в игре Фонбет чемпионата .

20-летний нападающий уральской команды оформил дубль и отметился результативной передачей при показателе полезности «плюс 3».

Данила Юров также нанес семь бросков по воротам, выиграл 68% вбрасываний (11 из 16) и провел на льду 14 минут и 33 секунды (1:02 – в большинстве).

Форвард набрал 37 (16+21) баллов при полезности плюс 13 в 46 матчах регулярного чемпионата. Он является лучшим бомбардиром команды.

В НХЛ Данила Юров задрафтован «Миннесотой». Контракт хоккеиста с « » рассчитан до 30 апреля 2024 года.