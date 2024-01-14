Юрий Карандин: «В эпоху Тарасова и Тихонова арбитр Наумов получил бы волчий билет – от коллег и хоккея. Это удар по профессии»

Юрий Карандин высказался об инциденте с арбитром Денисом Наумовым.

В ходе позавчерашней игры Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» – «Авангард» (2:3) общался с арбитрами. Тренер омичей задал вопрос, в ответ на который главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой, #####».

– Честно скажу, второй день не могу успокоиться – кипят эмоции из-за инцидента между арбитром Наумовым и тренером Кравецом. То, что себе позволил молодой арбитр, – удар по нашей профессии, по тем людям, которые посвятили свою жизнь судейству.

Его поступок говорит о кризисе, в котором находится наш корпус. По авторитету судей он ударил даже сильнее, чем любая результативная ошибка, которых в этом сезоне так много.

– В последние годы многие привыкли к матерщине на хоккее. Что вас так возмутило?

– Послушайте, в нашей стране и в нашем арбитраже закладывались совсем другие традиции. Еще в судейской школе воспитание начиналось с базовой истины: в хоккее главные действующие лица – тренеры и игроки. Более того, именно тренеры всегда считались нашими основными помощниками на льду.

В поступке Наумова проявился весь тот негатив, который копился в нашем хоккее и нашей судейской школе все последние годы и десятилетия. Быдляческое отношение к своей профессии, к партнерам на льду, к спорту в целом. В наше время у подавляющего большинства арбитров было высшее образование, а сегодня у многих – разве что пять классов церковно-приходской. И лексика из бандитских девяностых...

Наумов – еще относительно молодой человек. В своем поведении он отразил то, что происходит в судейском корпусе. Все эти икорные турне на Дальний Восток, чувство безнаказанности и безответственности. К сожалению, этим поведением пронизан наш хоккей. Вот что самое печальное.

– В ваши профессиональные годы такие инциденты могли быть?

– Нет, они были категорически невозможны!

Отношения в советском хоккее между арбитрами и тренерами были абсолютно уважительными. Обратиться на ты к Анатолию Владимировичу Тарасову, легенде тренерского цеха страны, считалось наглостью – что уж говорить о ругательствах. Хотя Тарасов на лавочке не молчал и мог сказать судьям примерно следующее: мол, молодой человек, наша команда не заслуживает к себе такого отношения. Это максимум критики!

Один раз за несколько десятилетий работы у меня был небольшой инцидент с Виктором Васильевичем Тихоновым. Тот не согласился с моим решением, без применения грубых слов. Молча выписал Тихонову две минуты штрафа за вмешательство в действия арбитров – и все.

В эпоху Тарасова и Тихонова арбитр Наумов за такое поведение моментально получил бы волчий билет. И от коллег по судейскому корпусу, и от хоккея в целом, – сказал бывший арбитр.

Самое доброе видео дня: тренер «Авангарда» и судья помирились. А вот команды чуть не устроили массовую драку до матча