Зубарев о турнире КХЛ «3 на 3»: «Мы разыгрались, стало чуть интересней. Попросили ребят показать красивый хоккей»

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Андрей Зубарев поделился впечатлениями от турнира КХЛ в формате «3 на 3».

Зубарев в составе команды «Скорпионы» принимает участие в турнире «3 на 3», который проводит КХЛ. Сегодня, 29 июня, «Скорпионы» обыграли «Эридан» (13:8).

– С победой! Лед, на который вы жаловались, стал получше, и стало повеселее?

– Нет, мы просто разыгрались. Стало чуть интересней. Попросили ребят не играть один в один плотно, а показать красивый хоккей. Поэтому появились моменты, голы. Все-таки мы играем не за кубок, а на интерес между собой. 

– Какой формат «3 на 3» лучше: как у КХЛ, с маленькой площадкой, или как у ФХР?

– Думаю, что надо что-то среднее делать. Тут – красная линия и сразу после нее линия ворот. Но сколько там было голов? Меньше, намного меньше. Плюс ребята сильнее устают.

В общем, делать нужно что-то среднее. Но если и здесь плотно играть каждый с каждым, то интерес к игре теряется, – сказал бывший защитник «Салавата Юлаева».

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