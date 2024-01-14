Капризов провел 1-й матч после травмы: 0 очков, 5 бросков и «0» по полезности за 20:34 против «Аризоны» (0:6)

Теги Миннесота Аризона НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов провел 1-й матч после травмы.

Форвард «Миннесоты» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (0:6). 

Россиянин сыграл впервые с 30 декабря. Он получил повреждение в матче против «Виннипега» (2:4). В третьем периоде в единоборстве у борта защитник Бренден Диллон нанес Капризову два удара клюшкой в поясницу.

В активе нападающего 34 (13+21) очка в 35 играх в этом сезоне. 

Сегодня Кирилл (20:34, 4:17 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ и 2 мимо, а также применил 2 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 2:2. 

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4 комментария
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При счете 0-6 иметь полезность 0-это уже достижение
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Надеюсь долечился, сейчас форму восстанавливать, наращивать физику, первый матч после травмы. Здоровья и результативных игр Кирилл!!!
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Позорище
На своей площадке нельзя так играть. 0-6 это ни в какие ворота. Капризову тоже стоит задуматься над своей игрой как лидера коллектива
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