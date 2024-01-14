Капризов провел 1-й матч после травмы: 0 очков, 5 бросков и «0» по полезности за 20:34 против «Аризоны» (0:6)
Кирилл Капризов провел 1-й матч после травмы.
Форвард «Миннесоты» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (0:6).
Россиянин сыграл впервые с 30 декабря. Он получил повреждение в матче против «Виннипега» (2:4). В третьем периоде в единоборстве у борта защитник Бренден Диллон нанес Капризову два удара клюшкой в поясницу.
В активе нападающего 34 (13+21) очка в 35 играх в этом сезоне.
Сегодня Кирилл (20:34, 4:17 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ и 2 мимо, а также применил 2 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 2:2.
На своей площадке нельзя так играть. 0-6 это ни в какие ворота. Капризову тоже стоит задуматься над своей игрой как лидера коллектива