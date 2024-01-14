Чинахов остался без очков в 5 матчах подряд за «Коламбус», Воронков – в 4. Егор сыграл 20:50 с «Сиэтлом» – личный рекорд в НХЛ

Егор Чинахов остался без очков в 5 матчах подряд за «Коламбус».

Форвард «Блю Джекетс» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Кракеном» (4:7).

В активе россиянина 17 (10+7) очков в 32 играх сезона. Безголевая серия продлилась до 7 матчей.

Сегодня Чинахов (20:50 – максимальное время за карьеру в лиге, 2:51 – в большинстве, «минус 2») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо.

Его партнер продлил серию игр без очков до 4. В дебютном сезоне в лиге у него 20 (7+13) баллов в 37 играх.

Сегодня нападающий (14:13, 2:35 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и применил 2 силовых приема.