Чинахов остался без очков в 5 матчах подряд за «Коламбус», Воронков – в 4. Егор сыграл 20:50 с «Сиэтлом» – личный рекорд в НХЛ

Теги Коламбус НХЛ Сиэтл Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

Егор Чинахов остался без очков в 5 матчах подряд за «Коламбус».

Форвард «Блю Джекетс» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (4:7). 

В активе россиянина 17 (10+7) очков в 32 играх сезона. Безголевая серия продлилась до 7 матчей. 

Сегодня Чинахов (20:50 – максимальное время за карьеру в лиге, 2:51 – в большинстве, «минус 2») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо. 

Его партнер Дмитрий Воронков продлил серию игр без очков до 4. В дебютном сезоне в лиге у него 20 (7+13) баллов в 37 играх. 

Сегодня нападающий (14:13, 2:35 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и применил 2 силовых приема. 

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