Тарасов пропустил 6 шайб от «Сиэтла», повторив свой антирекорд в НХЛ. У вратаря «Коламбуса» 6 поражений в 8 играх при 87,5% сэйвов

Даниил Тарасов пропустил 6 шайб от «Сиэтла», повторив свой антирекорд в НХЛ.

Вратарь « » отразил 29 бросков из 35 в игре с «Кракеном» (4:7) в регулярном чемпионате . Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

Россиянин во 2-й раз за карьеру в лиге пропустил 6 шайб – впервые от «Вашингтона» в прошлом сезоне.

В 8 матчах в этом сезоне у него 2 победы и 6 поражений при 87,5% отраженных бросков. В среднем за 60 минут пропускает 4,09 шайбы.