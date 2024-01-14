Тарасов пропустил 6 шайб от «Сиэтла», повторив свой антирекорд в НХЛ. У вратаря «Коламбуса» 6 поражений в 8 играх при 87,5% сэйвов
Даниил Тарасов пропустил 6 шайб от «Сиэтла», повторив свой антирекорд в НХЛ.
Вратарь «Коламбуса» отразил 29 бросков из 35 в игре с «Кракеном» (4:7) в регулярном чемпионате НХЛ. Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.
Россиянин во 2-й раз за карьеру в лиге пропустил 6 шайб – впервые от «Вашингтона» в прошлом сезоне.
В 8 матчах в этом сезоне у него 2 победы и 6 поражений при 87,5% отраженных бросков. В среднем за 60 минут Тарасов пропускает 4,09 шайбы.