Ларионов о Боуи: «Очень интересный парень. Я отправил видео его гола его бывшему тренеру, который считал Мэдисона оборонительным защитником»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Мэдисон Боуи Хоккей

Игорь Ларионов оценил старт карьеры Мэдисона Боуи в «Торпедо».

Канадец перешел в нижегородский клуб из «Трактора» в обмен на денежную компенсацию. В составе «Торпедо» он провел 4 игры и набрал 3 (1+2) очка.

Мэдисон Боуи отличился в прошлом матче и вообще через игры набирает форму. Как вам он в команде?

– Вы знаете, очень интересный парень. Я отправил видео его гола его бывшему тренеру, который считал его оборонительным защитником – оказывается, он умеет и в атаке. 

Мы рады, что он входит в состав, входит в группу игроков, радует его позитивный настрой. Хороший парень, хороший игрок, надеемся, что он продолжит играть очень хорошо, – сказал Ларионов перед началом матча с «Динамо». 

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3 комментария
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Ответ AlexPro2015
Так то Боуи обладатель Кубка Стэнли, говорят о нем как о нонейме
Только он ни одной игры в этом Кубке не сыграл 🤷‍♂️
+2
0
+2
Так то Боуи обладатель Кубка Стэнли, говорят о нем как о нонейме
+1
0
+1
Тротцу?
+1
0
+1
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