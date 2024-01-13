Ларионов о Боуи: «Очень интересный парень. Я отправил видео его гола его бывшему тренеру, который считал Мэдисона оборонительным защитником»

Игорь Ларионов оценил старт карьеры Мэдисона Боуи в «Торпедо».

Канадец перешел в нижегородский клуб из «Трактора» в обмен на денежную компенсацию. В составе « » он провел 4 игры и набрал 3 (1+2) очка.

– отличился в прошлом матче и вообще через игры набирает форму. Как вам он в команде?

– Вы знаете, очень интересный парень. Я отправил видео его гола его бывшему тренеру, который считал его оборонительным защитником – оказывается, он умеет и в атаке.

Мы рады, что он входит в состав, входит в группу игроков, радует его позитивный настрой. Хороший парень, хороший игрок, надеемся, что он продолжит играть очень хорошо, – сказал перед началом матча с «Динамо».