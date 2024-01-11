«Торпедо» сыграло на ноль во второй раз в сезоне – шатаут Кульбакова против минского «Динамо». Команда Ларионова нанесла 30 бросков за матч, 17 – в створ

«Торпедо» не пропустило во второй раз в сезоне КХЛ.

Команда тренера обыграла минское «Динамо» (3:0) в матче Фонбет чемпионата .

В этой игре «Торпедо» нанесло 30 бросков в строну ворот, 17 – в створ ворот. « » сделало 71 бросок в сторону ворот, 34 – в створ ворот.

Голкипер « » отразил 34 броска и впервые в сезоне сыграл на ноль.

Ранее в этом сезоне команда один раз сыграла на ноль – в матче против «Адмирала» (3:0).