«Торпедо» сыграло на ноль во второй раз в сезоне – шатаут Кульбакова против минского «Динамо». Команда Ларионова нанесла 30 бросков за матч, 17 – в створ
«Торпедо» не пропустило во второй раз в сезоне КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла минское «Динамо» (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В этой игре «Торпедо» нанесло 30 бросков в строну ворот, 17 – в створ ворот. «Динамо» сделало 71 бросок в сторону ворот, 34 – в створ ворот.
Голкипер «Торпедо» Иван Кульбаков отразил 34 броска и впервые в сезоне сыграл на ноль.
Ранее в этом сезоне команда один раз сыграла на ноль – в матче против «Адмирала» (3:0).