«Торпедо» сыграло на ноль во второй раз в сезоне – шатаут Кульбакова против минского «Динамо». Команда Ларионова нанесла 30 бросков за матч, 17 – в створ

Теги Торпедо Игорь Ларионов Динамо Минск КХЛ Иван Кульбаков Хоккей

«Торпедо» не пропустило во второй раз в сезоне КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла минское «Динамо» (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В этой игре «Торпедо» нанесло 30 бросков в строну ворот, 17 – в створ ворот. «Динамо» сделало 71 бросок в сторону ворот, 34 – в створ ворот.

Голкипер «Торпедо» Иван Кульбаков отразил 34 броска и впервые в сезоне сыграл на ноль.

Ранее в этом сезоне команда один раз сыграла на ноль – в матче против «Адмирала» (3:0).

3 комментария
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Иван Иванович сегодня лучший! С сухарем. Команду с Победой!
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Кульбаков молодец, в Минске есть мотивация у него. В остальном тренерский матч. В НН мы взяли 1 минуту, сегодня Торпедо, а дальше просто по счёту в обеих играх.
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Иван Иванович на эмоциях провел отличный матч на родине! Командная игра, командная победа! Хороший подарок Воронину на тридцатилетие - 3:0 !
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