Кожевников о 5 поражениях «Спартака» подряд: «Может, еще одну игру завалят, но потихонечку вылезут из этой ситуации. Нет таких команд, которые все проходят без оплошностей»

Александр Кожевников высказался о неудачных результатах «Спартака».

Команда Алексея Жамнова потерпела 5 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ. Вчера красно-белые уступили СКА (2:5).

– «Спартак» проиграл пять матчей подряд. С чем связан такой спад команды?

– У всех есть спады. Сейчас такой период настал. Готовятся к плей-офф. Сейчас поднимутся. Может быть, еще одну игру завалят, но, я думаю, что потихонечку вылезут из этой ситуации.

Но там и травм полно, конечно. Все два звена практически развалились – центральных нет. Так что здесь проблема такая. Потерь и травм очень много. Так что ничего – вылезут. Все команды через это проходят, потому что чемпионат длинный – 60 игр с лишним. Тренер у « » опытный – все будет хорошо!

– У вас есть объяснение тому, что произошло с красно-белыми во втором периоде матча против СКА, когда пропустили сразу четыре шайбы?

– Не знаю, у меня объяснения нет. Ну, подсели, давайте смотреть реально! Во всех играх второй и третий периоды проигрывают. Да, в концовке начинают где-то за счет физики, за счет злости, что не могут проигрывать – это все психология. А так одно и то же – все команды это прошли.

– Сможет ли «Спартак» вернуться на лидирующую позицию конференции?

– Естественно, почему нет? Шансы есть. Еще игр 20, наверное. Так что ничего – поднимутся. Все будет нормально! Нет таких команд, которые все проходят без всяких оплошностей. Да, нормальная вещь. Просто надо воспринимать нормально. Все будет хорошо! – сказал двукратный олимпийский чемпион .