«Сочи» проиграл 15 матчей подряд. До повторения антирекорда КХЛ – 6 поражений
«Сочи» проиграл 15 матчей подряд.
Команда тренера Дмитрия Кокорева уступила «Металлургу» (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
После двух периодов «Сочи» выигрывал 1:0, но в третьем отрезке игры пропустил четыре шайбы.
Серия поражений команды продлилась до 15 игр.
Южане не выигрывают с 26 ноября 2023 года, когда одержали победу над «Амуром» (5:2).
В прошлом сезоне клуб установил антирекорд КХЛ, проиграв 21 матч подряд.
«Сочи» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 51 матче.