«Сочи» проиграл 15 матчей подряд. До повторения антирекорда КХЛ – 6 поражений

Теги Металлург Мг КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

«Сочи» проиграл 15 матчей подряд.

Команда тренера Дмитрия Кокорева уступила «Металлургу» (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

После двух периодов «Сочи» выигрывал 1:0, но в третьем отрезке игры пропустил четыре шайбы.

Серия поражений команды продлилась до 15 игр.

Южане не выигрывают с 26 ноября 2023 года, когда одержали победу над «Амуром» (5:2).

В прошлом сезоне клуб установил антирекорд КХЛ, проиграв 21 матч подряд.

«Сочи» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 51 матче.

3 комментария
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Ромка айда в Сочи поднимать местный хоккей
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чертов урод, в который раз забирает у них игроков и команда сыпется.
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отечественный Сан-Хосе
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