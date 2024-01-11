«Сочи» проиграл 15 матчей подряд. До повторения антирекорда КХЛ – 6 поражений

«Сочи» проиграл 15 матчей подряд.

Команда тренера Дмитрия Кокорева уступила « » (1:4) в игре Фонбет чемпионата .

После двух периодов « » выигрывал 1:0, но в третьем отрезке игры пропустил четыре шайбы.

Серия поражений команды продлилась до 15 игр.

Южане не выигрывают с 26 ноября 2023 года, когда одержали победу над «Амуром» (5:2).

В прошлом сезоне клуб установил антирекорд КХЛ, проиграв 21 матч подряд.

«Сочи» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 51 матче.