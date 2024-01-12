Панарин догнал Жамнова по очкам в НХЛ – 719. Они делят 14-е место по баллам среди россиян

Теги Рейнджерс Алексей Жамнов НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин догнал Алексея Жамнова по очкам в НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» ранее отметился результативной передачей в матче с «Сент-Луисом» (5:2).

Панарин набрал 719 (242+477) очков в НХЛ и догнал Алексея Жамнова по этому показателю. У Жамнова 719 (249+470) баллов в 807 играх.

Панарин и Жамнов теперь делят 14-е место по очкам в НХЛ среди россиян.

Больше всех очков в НХЛ среди россиян у Александра Овечкина – 1512 (830+682).

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6 комментариев
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Ответ Альберт Кот
Панарин в 32 сезон 23/24 матчей 40 шайб 26 передач 32 очков 58 , 1, 46 коэф за игру. Кросби в 32 сезон 19/20 матчей 41 шайб 16 передач 31 очков 47., 1,14 коэф за игру. Малкин в 32 сезон 18/19 матчей 68 шайб 21 передач 51 . 72 очка , 1, 06 очка за игру . П. Кейн в 32 сезон 20/21 матчей 56 шайб 15 передач 51. 66 очков . 1.18 очка за игру Грецки в 32 года. Сезон 92/93: 45 игр 16 шайб 49 передач 65 очков. 1.44 очка за игру Мессье в 32 сезон 1992-93 игр 75 шайб 25 передач 66 очков 91 . 1.21 очка за игру. Ягр в 32 сезон 2002-03 :75 игр 36 шайб 41 передач 77 очков. 1.03 очка за игру. Фрэнсис в 32 сезон 1993-94 : 82 игр 27 шайб 66 передач 93 очков. 1.13 очка за игу . Панарин в 32 года идет лучше Грецки в 32.
Ну хоть в чём-то лучше Уэйна)
К 32 годам сколько там Арт Россов и Хартов у №99 было?))
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Вот же офигеть, да? Жамнов был звездой советского хоккея (совсем позднего периода, но всё же), провел шикарную карьеру, как в нхл (5 шайб в одной игре, например) , так и на международном уровне (золото ОИ-92, серебро Нагано, бронза в 2002м). А Панара кто? Щегол из Коркино, пробивавшийся в кхл через Витязь, случайно попавший в состав того Баффало-11, чувак, в которого мало кто верил, и непонятно было, а за что в него собственно верить 🙂 Тем не менее это наш топовейший игрок всех последних лет, по статистике уже в число легенд вошёл. Чудо, а не человек! Как, почему, за счёт чего? Не было ведь ни броска у него какого-то особого, ни волшебного катания, ни чудо-дриблинга и трюков как у Дацюка, а вон подиж ты - приятно смотреть на его игру! Всё умеет, всё может. И бросить, и отдать, и обыграть. Удивительная карьера у парня
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при этом на 177 матчей меньше провёл
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у обоих лучший результат 3 место в списке бомбардиров оба неполные сезоны 95й и 20ый года
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Ответ Andrey Wolf
Вот же офигеть, да? Жамнов был звездой советского хоккея (совсем позднего периода, но всё же), провел шикарную карьеру, как в нхл (5 шайб в одной игре, например) , так и на международном уровне (золото ОИ-92, серебро Нагано, бронза в 2002м). А Панара кто? Щегол из Коркино, пробивавшийся в кхл через Витязь, случайно попавший в состав того Баффало-11, чувак, в которого мало кто верил, и непонятно было, а за что в него собственно верить 🙂 Тем не менее это наш топовейший игрок всех последних лет, по статистике уже в число легенд вошёл. Чудо, а не человек! Как, почему, за счёт чего? Не было ведь ни броска у него какого-то особого, ни волшебного катания, ни чудо-дриблинга и трюков как у Дацюка, а вон подиж ты - приятно смотреть на его игру! Всё умеет, всё может. И бросить, и отдать, и обыграть. Удивительная карьера у парня
и удивительный парень в принципе. нестандартный. индивидуальный. именно поэтому наверно и смог
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