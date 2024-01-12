Панарин догнал Жамнова по очкам в НХЛ – 719. Они делят 14-е место по баллам среди россиян
Артемий Панарин догнал Алексея Жамнова по очкам в НХЛ.
Форвард «Рейнджерс» ранее отметился результативной передачей в матче с «Сент-Луисом» (5:2).
Панарин набрал 719 (242+477) очков в НХЛ и догнал Алексея Жамнова по этому показателю. У Жамнова 719 (249+470) баллов в 807 играх.
Панарин и Жамнов теперь делят 14-е место по очкам в НХЛ среди россиян.
Больше всех очков в НХЛ среди россиян у Александра Овечкина – 1512 (830+682).
К 32 годам сколько там Арт Россов и Хартов у №99 было?))