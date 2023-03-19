Панарин вышел на 15-е место по очкам в НХЛ среди россиян (646), опередив Ларионова
Артемий Панарин вышел на 15-е место по очкам в НХЛ среди россиян, опередив Ларионова.
Форвард «Рейнджерс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (6:0).
На счету 31-летнего россиянина стало 646 (209+437) очков в 577 играх в рамках регулярок.
Он вышел на чистое 15-е место среди россиян в истории НХЛ, опередив Игоря Ларионова, набравшего 644 (169+475) очка в 921 игре.
Ранее Ларионова опередил форвард «Тампы» Никита Кучеров, идущий на 14-м месте с 715 (273+442) очками в 632 играх. На 13-м месте идет Алексей Жамнов – 719 (249+470) баллов в 807 матчах.
2 Малкин 1218
3 Федоров 1179
4 Могильный 1032
5 Ковалев 1029
6 Дацюк 918
7 Ковальчук 876
8 Слава Козлов 853
9 Гончар 811
10 Яшин 781
11 П.Буре 779
12 Зубов 771
13 Жамнов 719
14 Кучеров 715
15 Панарин 646
...
19 Тарасенко 566
20 Кузнецов 547
...
36 Бучневич 333