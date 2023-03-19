Панарин вышел на 15-е место по очкам в НХЛ среди россиян (646), опередив Ларионова

Теги рейтинги Рейнджерс Алексей Жамнов НХЛ Игорь Ларионов Артемий Панарин Никита Кучеров Хоккей

Артемий Панарин вышел на 15-е место по очкам в НХЛ среди россиян, опередив Ларионова.

Форвард «Рейнджерс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (6:0). 

На счету 31-летнего россиянина стало 646 (209+437) очков в 577 играх в рамках регулярок.

Он вышел на чистое 15-е место среди россиян в истории НХЛ, опередив Игоря Ларионова, набравшего 644 (169+475) очка в 921 игре. 

Ранее Ларионова опередил форвард «Тампы» Никита Кучеров, идущий на 14-м месте с 715 (273+442) очками в 632 играх. На 13-м месте идет Алексей Жамнов – 719 (249+470) баллов в 807 матчах. 

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6 комментариев

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Андрей Арсентьев
Ответ Hitgoe Himgob
1 Овечкин 1475 2 Малкин 1218 3 Федоров 1179 4 Могильный 1032 5 Ковалев 1029 6 Дацюк 918 7 Ковальчук 876 8 Слава Козлов 853 9 Гончар 811 10 Яшин 781 11 П.Буре 779 12 Зубов 771 13 Жамнов 719 14 Кучеров 715 15 Панарин 646 ... 19 Тарасенко 566 20 Кузнецов 547 ... 36 Бучневич 333
У Кучерова с Панариным хорошие шансы войти в Топ-5. У Кучерова даже в Топ-3.
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гилберт
Панарин? А это кто? Я просто не знаю.
+1
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oldgunner23
Карризова забыли, он может дать статистику
+1
0
+1
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ogent
Ответ baytygan
Кучеров, Панарин 1000, Тарасенко, Кузя вряд ли...
Кучеров должен быть третьим(если избежит травм)
+3
0
+3
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baytygan
Ответ Hitgoe Himgob
1 Овечкин 1475 2 Малкин 1218 3 Федоров 1179 4 Могильный 1032 5 Ковалев 1029 6 Дацюк 918 7 Ковальчук 876 8 Слава Козлов 853 9 Гончар 811 10 Яшин 781 11 П.Буре 779 12 Зубов 771 13 Жамнов 719 14 Кучеров 715 15 Панарин 646 ... 19 Тарасенко 566 20 Кузнецов 547 ... 36 Бучневич 333
Кучеров, Панарин 1000, Тарасенко, Кузя вряд ли...
+2
0
+2
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Hitgoe Himgob
1 Овечкин 1475
2 Малкин 1218
3 Федоров 1179
4 Могильный 1032
5 Ковалев 1029
6 Дацюк 918
7 Ковальчук 876
8 Слава Козлов 853
9 Гончар 811
10 Яшин 781
11 П.Буре 779
12 Зубов 771
13 Жамнов 719
14 Кучеров 715
15 Панарин 646
...
19 Тарасенко 566
20 Кузнецов 547
...
36 Бучневич 333
+23
0
+23
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