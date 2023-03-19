Панарин вышел на 15-е место по очкам в НХЛ среди россиян (646), опередив Ларионова

вышел на 15-е место по очкам в среди россиян, опередив Ларионова.

Форвард « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (6:0).

На счету 31-летнего россиянина стало 646 (209+437) очков в 577 играх в рамках регулярок.

Он вышел на чистое 15-е место среди россиян в истории НХЛ, опередив , набравшего 644 (169+475) очка в 921 игре.

Ранее Ларионова опередил форвард «Тампы» , идущий на 14-м месте с 715 (273+442) очками в 632 играх. На 13-м месте идет Алексей Жамнов – 719 (249+470) баллов в 807 матчах.