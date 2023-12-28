Панарин вышел на 15-е место по голам в НХЛ среди россиян, догнав Самсонова

Теги рейтинги Рейнджерс Алексей Жамнов Сергей Самсонов Александр Овечкин Александр Семин НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин вышел на 15-е место по голам в истории НХЛ среди россиян.

Форвард «Рейнджерс» забил гол и сделал передачу в игре с «Вашингтоном» (5:1).

Теперь на счету Артемия Панарина 707 (235+472) очков в 623 матчах НХЛ.

Он повторил достижение Сергея Самсонова (235 голов), разделив с ним 15-е место по голам в истории НХЛ среди россиян.

На 14-м месте идет Александр Семин (239), на 13-м – Алексей Жамнов (249). Рекорд принадлежит Александру Овечкину (828).

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2 комментария
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И Сёмина и Жамнова должен обойти в этом сезоне
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В этом сезоне при такой игре должен обходить Жамнова. Тёма молодец, вот это называется перезагрузился.
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