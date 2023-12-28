Панарин вышел на 15-е место по голам в НХЛ среди россиян, догнав Самсонова

Артемий Панарин вышел на 15-е место по голам в истории НХЛ среди россиян.

Форвард « » забил гол и сделал передачу в игре с «Вашингтоном» (5:1).

Теперь на счету 707 (235+472) очков в 623 матчах .

Он повторил достижение Сергея Самсонова (235 голов), разделив с ним 15-е место по голам в истории НХЛ среди россиян.

На 14-м месте идет (239), на 13-м – Алексей Жамнов (249). Рекорд принадлежит (828).