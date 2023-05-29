Лера Кудрявцева о Макарове: «Муж младше на 16 лет. В нашей паре он старик, а я молодая. Потому что он дома сидит, нудноватый»

Теги светская хроника Игорь Макаров КХЛ Хоккей

Лера Кудрявцева высказалась об отношениях с Игорем Макаровым, который младшее ее на 16 лет.

52-летняя телеведущая состоит в браке с экс-форвардом клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Макаровым.

«Мы в браке 11 лет, мой муж младше на 16 лет. В нашей паре он старик, а я молодая. Потому что он дома сидит, нудноватый.

Но у нас все нормально. Разница в возрасте – на самом деле только цифры», – сказала телеведущая.

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4 комментария

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Andreir888
Мда... "Молодая была немолода"(с)😊
+6
0
+6
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Fullhouse
Наконец-то спортивные новости на нашем Спид-Инфо😏
+2
0
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Vladislove Dobry
Нудноватый , а в остальном у нас всё нормально . Пусть муж мальчишек идёт тренировать . У нас детских тренеров явно не хватает .
0
0
0
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Руслан Х
Ответ Andreir888
Мда... "Молодая была немолода"(с)😊
Женская логика.🤷🏻‍♂️
0
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