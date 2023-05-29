Лера Кудрявцева о Макарове: «Муж младше на 16 лет. В нашей паре он старик, а я молодая. Потому что он дома сидит, нудноватый»

Лера Кудрявцева высказалась об отношениях с Игорем Макаровым, который младшее ее на 16 лет.

52-летняя телеведущая состоит в браке с экс-форвардом клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Макаровым.

«Мы в браке 11 лет, мой муж младше на 16 лет. В нашей паре он старик, а я молодая. Потому что он дома сидит, нудноватый.

Но у нас все нормально. Разница в возрасте – на самом деле только цифры», – сказала телеведущая.