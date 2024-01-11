Федоров о поражении от «Динамо»: «Я очень расстроен – не ожидал такого, вышли налегке. ЦСКА не положено так играть, не лезет ни в какие ворота»

Сергей Федоров заявил, что расстроен игрой ЦСКА против «Динамо».

ЦСКА уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата .

– Не смогли мы забыть хорошую игру с «Торпедо». Вышли налегке, все свои инструменты забыли.

Проигрывая 0:2, не считаю, что нас обыграли так, чтобы мы первый период так закончили.

Будем разговаривать с командой, с лидерами. Нельзя с таким хорошим соперником так начинать. Нельзя так играть в хоккей, кто бы ни был твой соперник.

Я очень расстроен, потому что просто не ожидал такого после реально хорошего матча. Ничего не предвещало, потому что « » должно быть для нас раздражителем.

– Как мотивировать ребят?

– Я опять немножко удивлен. Но уже не в самом хорошем смысле этого слова.

Я переживаю за нашу команду, за наших ребят. Не положено нам так играть. Ни в какие ворота так не лезет, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.