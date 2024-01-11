Федоров о поражении от «Динамо»: «Я очень расстроен – не ожидал такого, вышли налегке. ЦСКА не положено так играть, не лезет ни в какие ворота»
Сергей Федоров заявил, что расстроен игрой ЦСКА против «Динамо».
ЦСКА уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Не смогли мы забыть хорошую игру с «Торпедо». Вышли налегке, все свои инструменты забыли.
Проигрывая 0:2, не считаю, что нас обыграли так, чтобы мы первый период так закончили.
Будем разговаривать с командой, с лидерами. Нельзя с таким хорошим соперником так начинать. Нельзя так играть в хоккей, кто бы ни был твой соперник.
Я очень расстроен, потому что просто не ожидал такого после реально хорошего матча. Ничего не предвещало, потому что «Динамо» должно быть для нас раздражителем.
– Как мотивировать ребят?
– Я опять немножко удивлен. Но уже не в самом хорошем смысле этого слова.
Я переживаю за нашу команду, за наших ребят. Не положено нам так играть. Ни в какие ворота так не лезет, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
Все, кто ниже, просто дны.