Федоров о поражении от «Динамо»: «Я очень расстроен – не ожидал такого, вышли налегке. ЦСКА не положено так играть, не лезет ни в какие ворота»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Динамо Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров заявил, что расстроен игрой ЦСКА против «Динамо».

ЦСКА уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Не смогли мы забыть хорошую игру с «Торпедо». Вышли налегке, все свои инструменты забыли.

Проигрывая 0:2, не считаю, что нас обыграли так, чтобы мы первый период так закончили.

Будем разговаривать с командой, с лидерами. Нельзя с таким хорошим соперником так начинать. Нельзя так играть в хоккей, кто бы ни был твой соперник.

Я очень расстроен, потому что просто не ожидал такого после реально хорошего матча. Ничего не предвещало, потому что «Динамо» должно быть для нас раздражителем.

– Как мотивировать ребят?

– Я опять немножко удивлен. Но уже не в самом хорошем смысле этого слова.

Я переживаю за нашу команду, за наших ребят. Не положено нам так играть. Ни в какие ворота так не лезет, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

12 комментариев
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Это точно! Играли плохо!
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Такие голы ,что пропустил Гамзин от Гусева не должен вратарь пропускать!
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Как болельщик Динамо скажу , что лично мне не было спокойно до последней секунды . Да, Динамо играло хорошо, выиграли много единоборств , были быстрее , четче играли в обороне , но иногда давление ЦСКА было очень ощутимым . Сейчас всем есть над чем работать и Динамо в том числе. Еще огромное количество матчей и в таблице могут быть кардинальные изменения .
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Ответ Machine Head
Как болельщик Динамо скажу , что лично мне не было спокойно до последней секунды . Да, Динамо играло хорошо, выиграли много единоборств , были быстрее , четче играли в обороне , но иногда давление ЦСКА было очень ощутимым . Сейчас всем есть над чем работать и Динамо в том числе. Еще огромное количество матчей и в таблице могут быть кардинальные изменения .
Кардинальных изменений уже не будет. Топ-4 запада так и останется. Торпедо, ЦСКА, Северсталь, Минск тоже выйдут в плей-офф с 5-8 места.
Все, кто ниже, просто дны.
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Но вот тут как раз ничего особо страшного не было. В концовке было вообще отлично, когда Слепышев забил, но не дожали. Хорошо бы в плове сразу выйти на розовых, вынести это недоразумение и двигаться дальше!
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Сережа, придумай что-нибудь в большинстве. Зайти в зону не могут, расставиться не могут. Или зонтик, как Динамо, наиграйте, или четвертого форварда на синюю поставь, как сам играл в свое время. Еще пара таких игр, и я пожалуюсь на тебя Скотти Боумэну.
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Первый гол на совести вратаря, второй Гусев отлично положил в большинстве, а вот с третьим просто не повезло.
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Гамзина расхвалили, но на него все сваливать тоже не надо, команды просто не было на льду, все то, что вернулось в прошлые матчи—опять посыпалось, движения нет, контроля шайбы нет, внятного входа в зону тоже, как-будто после торпедо бухали, так с трибуны казалось. Правильно про лидеров сказал, именно с ними надо проводить разговор, от Окулова, Григоренко, Нестерова ждешь большего, а они через матч играют на своем уровне.
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Ответ Операция Ы
Но вот тут как раз ничего особо страшного не было. В концовке было вообще отлично, когда Слепышев забил, но не дожали. Хорошо бы в плове сразу выйти на розовых, вынести это недоразумение и двигаться дальше!
Розовые - это СКА или Спартак?)
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Ответ vzi
Кардинальных изменений уже не будет. Топ-4 запада так и останется. Торпедо, ЦСКА, Северсталь, Минск тоже выйдут в плей-офф с 5-8 места. Все, кто ниже, просто дны.
Там 18 матчей и это 36 очков . Предположу , что и лидеры Запада могут поменяться .. а так в целом согласен, восьмерка уже определена .
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Ответ Британский шпион
Гамзина расхвалили, но на него все сваливать тоже не надо, команды просто не было на льду, все то, что вернулось в прошлые матчи—опять посыпалось, движения нет, контроля шайбы нет, внятного входа в зону тоже, как-будто после торпедо бухали, так с трибуны казалось. Правильно про лидеров сказал, именно с ними надо проводить разговор, от Окулова, Григоренко, Нестерова ждешь большего, а они через матч играют на своем уровне.
Не надо было ставить Гамзина на эту игру, хотя, может и надо, два вратаря для плова определены, там уж как пойдёт)
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