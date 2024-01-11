21-летний Дрисдейл – самый молодой после Проворова защитник с результативным действием в дебютной игре за «Филадельфию»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов Джейми Дрисдейл Хоккей

Джейми Дрисдейл сделал голевую передачу в дебютном матче за «Филадельфию».

Канадец отличился в игре чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:2 Б) и в возрасте 21 года и 277 дней стал самым молодым за последние 8 лет защитником с результативным действием в первом матче за «Флайерс».

В октябре 2016 года Иван Проворов отдал голевой пас в дебютной игре за «Филадельфию», когда ему было 19 лет и 275 дней.

На днях Дрисдейл стал игроком «Флайерс» в результате обмена из «Анахайма».

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3 комментария
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