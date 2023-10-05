Проворов о религии: «На мне крестик, иконка. У каждого на домашней арене есть место – там я клею иконку, в сумочке у меня иконки, везде с собой, в рюкзаках»
Иван Проворов рассказал об отношении к религии.
Хоккеист, выступавший за «Филадельфию», отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ, не став выходить на раскатку перед матчем НХЛ в радужном джерси. Проворов так объяснил поступок: «Я уважаю всех. Уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек».
– Многим показалось, когда ты сказал по религию – это удобный способ. Когда ты говоришь, что не позволяет религия – вопросов нет, в Америке это уважают. Но, насколько я знаю, ты действительно глубоко верующий человек.
– Ну да, у меня на себе сейчас крестик, иконка. У каждого на домашней арене, когда приезжаешь, есть отдельное место – там я приклею иконку, просто в сумочке у меня иконки, везде с собой, в рюкзаках.
Да, в связи с хоккеем, перелетами, графиком не получается каждое воскресенье ходить в церковь, но по возможности пытаюсь. Приезжая домой, пытаюсь посещать церковь и на год вперед набраться сил.
– У тебя есть духовный наставник, батюшка, к которому ты всегда ходишь?
– У нас рядом с домом есть церковь, батюшка, к которому хожу. Туда меня лично привела бабушка – мама моей мамы. Она первая начала туда ходить. Кстати, я там был неделю назад.
– Крещен тоже в этой церкви был?
– Нет.
– В другой?
– Да. По возможности, график плотный, но пытаюсь посещать, – сказал хоккеист «Коламбуса» Иван Проворов в интервью «Скользкому льду».
Андрей Ткачёв — протоиерей, писатель, проповедник, миссионер.
Это личное дело каждого человееа
Ено спросили и он ответил
Они такие же люди, как и все, и имеют такие же права. Так же ходят на хоккейные арены и так же оставляют там бабки. Они очевидная вещь для большинства выросших в западном обществе, но достаточно сложная в РФ.