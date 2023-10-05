Проворов о религии: «На мне крестик, иконка. У каждого на домашней арене есть место – там я клею иконку, в сумочке у меня иконки, везде с собой, в рюкзаках»

Теги Филадельфия Коламбус НХЛ Иван Проворов религия Хоккей

Иван Проворов рассказал об отношении к религии.

Хоккеист, выступавший за «Филадельфию», отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ, не став выходить на раскатку перед матчем НХЛ в радужном джерси. Проворов так объяснил поступок: «Я уважаю всех. Уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек».

– Многим показалось, когда ты сказал по религию – это удобный способ. Когда ты говоришь, что не позволяет религия – вопросов нет, в Америке это уважают. Но, насколько я знаю, ты действительно глубоко верующий человек.

– Ну да, у меня на себе сейчас крестик, иконка. У каждого на домашней арене, когда приезжаешь, есть отдельное место – там я приклею иконку, просто в сумочке у меня иконки, везде с собой, в рюкзаках.

Да, в связи с хоккеем, перелетами, графиком не получается каждое воскресенье ходить в церковь, но по возможности пытаюсь. Приезжая домой, пытаюсь посещать церковь и на год вперед набраться сил.

– У тебя есть духовный наставник, батюшка, к которому ты всегда ходишь?

– У нас рядом с домом есть церковь, батюшка, к которому хожу. Туда меня лично привела бабушка – мама моей мамы. Она первая начала туда ходить. Кстати, я там был неделю назад.

– Крещен тоже в этой церкви был?

– Нет.

– В другой?

– Да. По возможности, график плотный, но пытаюсь посещать, – сказал хоккеист «Коламбуса» Иван Проворов в интервью «Скользкому льду».

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52 комментария

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Savardus
Как при таком количестве перелётов человек не боиться удариться об небесный свод?
+96
-24
+72
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Red Sonya
Ответ Savardus
Как при таком количестве перелётов человек не боиться удариться об небесный свод?
Лоза на все вопросы уже ответил! Потом что по кругу когда летаешь то и не ударишься
+28
-5
+23
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Фут.Боль
Ответ ФиладельфияЮнион
Почему в России так любят эту историю с Проворовым, будто среди американцев и канадцев нет тех кто открыто не поддерживает ЛГБТ и прямо говорит об этом. Он уже сам наверное пожалел что эта история так прицепилась к нему.
Наверное потому, что он известный хоккеист и публичная личность. А что плохого в этой истории?
+24
-5
+19
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Двойка Бубнова
Ответ trav
Огромное уважение Ивану. Он очень последователен в своих действиях. Именно это делает из него настоящего мужчину и человека
Быть религиозным до мелочей не значит быть мужчиной
+30
-15
+15
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trav
Ответ ФиладельфияЮнион
Почему в России так любят эту историю с Проворовым, будто среди американцев и канадцев нет тех кто открыто не поддерживает ЛГБТ и прямо говорит об этом. Он уже сам наверное пожалел что эта история так прицепилась к нему.
Назови пофамильно игроков НХЛ, НБА, МЛБ, НФЛ кто открыто не поддерживает ЛГБТ
+23
-11
+12
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Матрос Кот
США по сравнению с многими другими странами очень религиозны. Например в штате Пенсильвания, где собственно и находится Филадельфия уверенно верят в Бога 70 процентов,молятся ежедневно 60 процентов ,ходят в церковь еженедельно 40 процентов населения. И это не самый высокий процент по США. К Проворову никаких претензий или осуждения не будет. Поддержат скорее всего.
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Мистер Уайт
Ответ Savardus
Как при таком количестве перелётов человек не боиться удариться об небесный свод?
Земля плоская, нет никакого небесного свода. Гораздо опаснее свалиться за край земли.
+14
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Илья Владимирович
Ответ Savardus
Как при таком количестве перелётов человек не боиться удариться об небесный свод?
Видимо потому, что "об небесный свод" удариться невозможно, а вот о небесный свод - вполне.
+8
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bdh
Ответ vallabaza
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Боюсь представить, чего вам стоило это знание.
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Evincive
«Про веру нужно говорить тогда, когда нужно. Когда нельзя молчать».
Андрей Ткачёв — протоиерей, писатель, проповедник, миссионер.
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гилберт
А парень то и правда из за религии...
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trav
Ответ Витамин Витаминов
Читай про НХЛ. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/icedream/3127858.html
Так они ВСЕ начали высказываться после Ивана. В этом и есть его заслуга. Он ПЕРВЫМ это озвучил. Первым быть сложнее всего
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MasterShake
БЕсеДЫ С БАтюШКОЙ
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Сергей Богатырёв
Ответ Двойка Бубнова
А о чем речь про последовательность? Речь только о религии
Думаю, здесь речь ещë об отстаивании своих принципов, тем более в стране, в которой можно попасть под отмену достаточно легко.
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Сергей Галынский
Ответ Savardus
Как при таком количестве перелётов человек не боиться удариться об небесный свод?
А что плохого в его вере?
Это личное дело каждого человееа
Ено спросили и он ответил
+2
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trav
Ответ Двойка Бубнова
Быть религиозным до мелочей не значит быть мужчиной
Где я написал про религию?
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Иван Иванов
Ответ Evincive
«Про веру нужно говорить тогда, когда нужно. Когда нельзя молчать». Андрей Ткачёв — протоиерей, писатель, проповедник, миссионер.
Проворов сказал именно тогда, когда нужно.
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Иван Факов
Наши иконы самые красивые
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Пылесос
Бог в сердце, а не в сумочке.
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Илья Владимирович
Ответ Евгений Исаев
И не думал благодарить. Ответов нет что ли? Ну, слабенький Вы препод))) Так... одно правило выучили всего лишь? А как это "конструкция на уровне клоуна"? Это что?
Ответов для тебя достаточно
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bdh
Ответ Zeitgeist Zeppelin
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А что в ЛГБТ сверхъестественного? Культ, тогда уж.
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trav
Огромное уважение Ивану. Он очень последователен в своих действиях. Именно это делает из него настоящего мужчину и человека
+22
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ trav
Назови пофамильно игроков НХЛ, НБА, МЛБ, НФЛ кто открыто не поддерживает ЛГБТ
А почему взрослый и адекватный человек должен не поддерживать ЛГБТ? Они что, кому-то жить мешают?
Они такие же люди, как и все, и имеют такие же права. Так же ходят на хоккейные арены и так же оставляют там бабки. Они очевидная вещь для большинства выросших в западном обществе, но достаточно сложная в РФ.
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ФиладельфияЮнион
Почему в России так любят эту историю с Проворовым, будто среди американцев и канадцев нет тех кто открыто не поддерживает ЛГБТ и прямо говорит об этом. Он уже сам наверное пожалел что эта история так прицепилась к нему.
+20
-19
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Иван Иванов
Красавчек! Как он заморских пeдepacтoв натянул!
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