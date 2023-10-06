Проворов о Федотове и «Филадельфии»: «С Ваней общался недели за 3 до всего этого. Потом клуб обращался за помощью, а я не знаю ничего. Писал ему – ни ответа, ни привета»

Иван Проворов высказался о ситуации вокруг вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

– Ты был в «Филадельфии», когда туда должен был приехать . Что происходило, подходили ли к тебе за консультацией?

– Я как раз с Ваней общался до всего этого случая, недели за три, наверное. Он позвонил, спросил, как там ситуация, как команда, бытовуха, что по форме.

Я ему все объяснил, расписал, подсказал. Он сказал: «Спасибо».

– Он сам на тебя вышел?

– Мы когда отыграли последний чемпионат мира в Риге, он там был. Плюс в 2016 году он приезжал в летний лагерь «Филадельфии» для новичков, там еще пересекались. Он узнал всю информацию, через пару дней подписал контракт.

Когда все новости пошли, я не знал, правда это или нет. Ко мне все подходят, спрашивают. А я особо новости не читаю. Говорю: «Я не знаю». Я ему позвонил, написал – ни ответа, ни привета.

Да, ко мне обращались за помощью, но я им сказал, что знаю столько же, сколько и они.

– И больше вы не связывались? Из Дубая не звонил или с флота?

– Нет. За пару дней до того, как меня обменяли в «Коламбус», « » ко мне обратилась – как бы нам его к себе позвать. Потом уже свои дела пошли, обмен и так далее.

– Странно, что у «Филадельфии» не было информации, да?

– Там же еще свобода слова, любой человек может любую информацию написать, выдумал ее кто-то или во сне увидел. Такой сброс информации идет, что тяжело какую-то правду найти. Можно от балды написать и все будут верить, – сказал защитник «Блю Джекетс».