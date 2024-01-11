«Авангард» вошел в число фаворитов сезона в последний момент». Бабаев о селекции омичей в дедлайн

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Кубок Гагарина Николай Прохоркин Томаш Юрчо Дамир Жафяров Хоккей

Шуми Бабаев назвал «Авангард» одним из фаворитов Фонбет Чемпионата КХЛ.

– «Авангард» сильнее всех усилился в дедлайн?

– Конечно, «Авангард» получил второе звено в дедлайн (Жафяров, Прохоркин и Юрчо – прим. Sports.ru). Редко в истории КХЛ такое случалось, чтобы какой-то клуб в последний день переходов получил бы целиком второе звено.

– Можно уже считать «Авангард» фаворитом сезона?

– Мне трудно оценивать, фаворит или не фаворит. Игроки есть, а всем остальным занимается тренер. В КХЛ много хороших команд. Но по большому счету, конечно, в последний момент «Авангард» вошел в число фаворитов, – сказал хоккейный агент.

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