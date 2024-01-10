Кравец о 2:1 с «Адмиралом»: «Тройка Жафяров – Прохоркин – Юрчо хорошо себя проявляет, осталось поправить реализацию. Дамиром мы довольны с первой игры»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Николай Прохоркин Томаш Юрчо Дамир Жафяров Адмирал Павел Хомченко Хоккей

Михаил Кравец оценил победу «Авангарда» над «Адмиралом».

Клуб из Омска на выезде обыграл «Адмирал» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Знали, что соперник захочет реабилитироваться (за поражение в овертайме со счетом 1:2 в прошлом матче – Sports.ru), будет стараться выиграть матч, так что основная задача была – не проиграть в единоборствах, в характере, в желании, в работе. Два периода мы это делали, забили хорошие голы, более-менее неплохо отыграли в обороне.

К сожалению, в третьем периоде немножко потеряли эту нить, перестали кататься, стали играть больше от обороны. Естественно, «Адмирал» нас зажал, стал создавать моменты. Потом немножко перестроились, держали шайбу в чужой зоне, что и привело к успеху.

Очень жаль, что не удалось Хомченко отыграть на ноль, сломанная клюшка помешала этому. Вратарь очень прилично отыграл, помог команде.

Силы перед матчами в Хабаровске поднаберем, завтра будет день для восстановления. Не впервые играем на выезде четыре матча. Надеюсь, найдем силы, характер, возможно, освежим состав. С «Амуром» тоже всегда сложные матчи, дома тяжело играли с ними. Понимаем, что они борются за плей-офф, будут упираться, так что нам нужно быть лучше.

Тройка Жафяров – ПрохоркинЮрчо хорошо себя проявляет, неплохо ребята смотрятся. Видно, что они понимают друг друга, хорошо катаются, открываются, осталось поправить реализацию. Жафяровым мы довольны с первой игры, Дамир вникает в нашу систему, действует все лучше и лучше», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.

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