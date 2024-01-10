Кравец о 2:1 с «Адмиралом»: «Тройка Жафяров – Прохоркин – Юрчо хорошо себя проявляет, осталось поправить реализацию. Дамиром мы довольны с первой игры»

Михаил Кравец оценил победу «Авангарда» над «Адмиралом».

Клуб из Омска на выезде обыграл «Адмирал» (2:1) в матче Фонбет чемпионата .

«Знали, что соперник захочет реабилитироваться (за поражение в овертайме со счетом 1:2 в прошлом матче – Sports.ru), будет стараться выиграть матч, так что основная задача была – не проиграть в единоборствах, в характере, в желании, в работе. Два периода мы это делали, забили хорошие голы, более-менее неплохо отыграли в обороне.

К сожалению, в третьем периоде немножко потеряли эту нить, перестали кататься, стали играть больше от обороны. Естественно, « » нас зажал, стал создавать моменты. Потом немножко перестроились, держали шайбу в чужой зоне, что и привело к успеху.

Очень жаль, что не удалось Хомченко отыграть на ноль, сломанная клюшка помешала этому. Вратарь очень прилично отыграл, помог команде.

Силы перед матчами в Хабаровске поднаберем, завтра будет день для восстановления. Не впервые играем на выезде четыре матча. Надеюсь, найдем силы, характер, возможно, освежим состав. С «Амуром» тоже всегда сложные матчи, дома тяжело играли с ними. Понимаем, что они борются за плей-офф, будут упираться, так что нам нужно быть лучше.

Тройка Жафяров – – хорошо себя проявляет, неплохо ребята смотрятся. Видно, что они понимают друг друга, хорошо катаются, открываются, осталось поправить реализацию. Жафяровым мы довольны с первой игры, Дамир вникает в нашу систему, действует все лучше и лучше», – сказал главный тренер « » Кравец.