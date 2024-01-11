Андрей Разин: «Я обеими руками и ногами за то, чтобы овертаймы проходили «3 на 3» без смены вратаря»

Андрей Разин высказался об игре в овертайме в формате «3 на 3».

– В НХЛ ввели новое правило: команда лишается очка, если в овертайме при игре «4 на 3» снимает вратаря и пропускает. Вы бы такое поддержали? Вы были практически новатором, когда снимали вратаря...

– Ну, во-первых, новатором был не я, а Евгений Корешков. Я это делал очень редко и в тех ситуациях, когда понимал, что у нас мало шансов выиграть по буллитам.

Но, естественно, я обеими руками и ногами за то, чтобы овертаймы проходили «3 на 3» и без смены вратаря. А тот, кто меняет вратаря, рисковал бы именно лишением очков. Я думаю, что это было бы справедливо, – сказал тренер «Металлурга».