Разин о Деа: «Не оправдал доверия, уровень игры не соответствовал требованиям. Легионер должен быть лидером, приносить пользу команде»

Андрей Разин объяснил уход канадца Жана-Себастьяна Деа из «Металлурга».

29-летний форвард и клуб из Магнитогорска расторгли контракт в начале декабря. К тому моменту Деа набрал 6 (3+3) очков в 18 играх. Позже он перешел в « ».

«Его уровень игры не соответствовал требованиям, скажем так.

Не вписался в наши требования – ну и зачем держать человека? Легионер должен быть лидером, приносить пользу команде. А держать человека просто ради того, чтобы он был…

Вообще, если отвечать коротко, то он просто не оправдал доверия», – заявил главный тренер « » .