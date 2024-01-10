Разин о Деа: «Не оправдал доверия, уровень игры не соответствовал требованиям. Легионер должен быть лидером, приносить пользу команде»

Теги Металлург Мг Нефтехимик КХЛ Андрей Разин Жан-Себастьян Деа Хоккей

Андрей Разин объяснил уход канадца Жана-Себастьяна Деа из «Металлурга».

29-летний форвард и клуб из Магнитогорска расторгли контракт в начале декабря. К тому моменту Деа набрал 6 (3+3) очков в 18 играх. Позже он перешел в «Нефтехимик».

«Его уровень игры не соответствовал требованиям, скажем так.

Не вписался в наши требования – ну и зачем держать человека? Легионер должен быть лидером, приносить пользу команде. А держать человека просто ради того, чтобы он был…

Вообще, если отвечать коротко, то он просто не оправдал доверия», – заявил главный тренер «Металлурга» Разин.

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1 комментарий
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Согласен. Например, Динамо и Авангард. Зачем увеличивать лимит на легионеров ? Обогащать агентов.
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