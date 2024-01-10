Владислав Третьяк: «ИИХФ уважает сборную России. Пренебрежения никогда не было и не будет, я надеюсь»
Владислав Третьяк уверен, что ИИХФ уважает сборную России.
12-13 февраля Международная федерация хоккея будет решать, допустят ли Россию на чемпионат мира и Олимпиаду‑2026 в Италии.
– Ковальчук сказал в интервью «Матч ТВ», что нам не нужны подачки от ИИХФ при допуске на интернациональные соревнования. У вас такое же чувство?
– Подачки? Такого никогда не будет. Несмотря ни на что, Международная федерация хоккея уважает нашу сборную. Потому что сборная России всегда традиционно была в лидерах мирового хоккея.
Поэтому уважение ИИХФ к нашему хоккею есть всегда. Пренебрежения никогда не было и не будет, я надеюсь, – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Третьяк.