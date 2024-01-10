Тамбиев об 1:2 от «Авангарда»: «Все понравилось, кроме счета и реализации моментов. Немножко удача отворачивается, хладнокровия не хватает»

Леонид Тамбиев доволен игрой «Адмирала» против «Авангарда».

Клуб из Владивостока второй раз подряд проиграл омичам в Фонбет чемпионате (1:2).

– Все понравилось, кроме счета и реализации моментов. По такой игре мне не в чем упрекнуть хоккеистов, они боролись до конца и заслужили этот гол в концовке. Немножко удача отворачивается, немножко хладнокровия не хватает. А так доволен командой.

Выпустили защитника Никитина, потому что это тот игрок, который умеет обращаться с шайбой, нам нужно было добавить в игре на синей линии. Он помог нам в доставке шайбы до вратаря, это праворукий защитник с резким броском, плюс свежий. Ситуация требовала того, что нам нужно было что-то усилить на синей линии. Шулак болеет, а у нас не так много защитников, которые могут доставить шайбу до вратаря.

– Что сказали игрокам перед отличным третьим периодом?

– Ну, лозунгов в раздевалке я не произношу, но подправили кое-какие моменты, нам не хватало игрока на чужом пятачке, и тот гол, который мы забили на старте периода, но судьи его не засчитали – это то, что и нужно было в игре под воротами. В этом аспекте изменили, добавили, на чужом пятачке хоккеист появился.

Формат «6 на 5» мы, честно говоря, не наигрываем. Сегодня хорошо отыграли в такой расстановке, но не было тех хоккеистов, которые бы «звенели», так скажем», – сказал главный тренер « » .