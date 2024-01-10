Тамбиев об 1:2 от «Авангарда»: «Все понравилось, кроме счета и реализации моментов. Немножко удача отворачивается, хладнокровия не хватает»

Теги Авангард КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Либор Шулак Егор Никитин Хоккей

Леонид Тамбиев доволен игрой «Адмирала» против «Авангарда».

Клуб из Владивостока второй раз подряд проиграл омичам в Фонбет чемпионате КХЛ (1:2).

– Все понравилось, кроме счета и реализации моментов. По такой игре мне не в чем упрекнуть хоккеистов, они боролись до конца и заслужили этот гол в концовке. Немножко удача отворачивается, немножко хладнокровия не хватает. А так доволен командой.

Выпустили защитника Никитина, потому что это тот игрок, который умеет обращаться с шайбой, нам нужно было добавить в игре на синей линии. Он помог нам в доставке шайбы до вратаря, это праворукий защитник с резким броском, плюс свежий. Ситуация требовала того, что нам нужно было что-то усилить на синей линии. Шулак болеет, а у нас не так много защитников, которые могут доставить шайбу до вратаря.

– Что сказали игрокам перед отличным третьим периодом?

– Ну, лозунгов в раздевалке я не произношу, но подправили кое-какие моменты, нам не хватало игрока на чужом пятачке, и тот гол, который мы забили на старте периода, но судьи его не засчитали – это то, что и нужно было в игре под воротами. В этом аспекте изменили, добавили, на чужом пятачке хоккеист появился.

Формат «6 на 5» мы, честно говоря, не наигрываем. Сегодня хорошо отыграли в такой расстановке, но не было тех хоккеистов, которые бы «звенели», так скажем», – сказал главный тренер «Адмирала» Тамбиев.

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