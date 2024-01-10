Андрей Разин: «У «Металлурга» всегда задача – выиграть Кубок Гагарина, а не пройти первый раунд»

Андрей Разин рассказал, что у «Металлурга» есть задача выиграть Кубок Гагарина.

– «Металлург» на данный момент – лидер Востока и сводной таблицы . Если бы вам сказали в начале сезона, что будете первыми в январе 2024-го, поверили бы?

– Мы стремились к этому. И я бы не загадывал, будем мы первыми, вторыми, третьими. Стремимся выигрывать каждую игру.

– Насколько знаем, задача на этот сезон – пройти первый раунд плей-офф. Скорректировалась ли она по ходу регулярного чемпионата?

– Задачи прохождения первого раунда как таковой не было. Понятно, что коллектив новый, много хоккеистов поменялось, как вы сами сказали. Для нашего тренерского штаба это тоже первый год в клубе.

Перед «Магниткой» всегда стояла максимальная задача – выиграть . Поэтому мы видим именно эту задачу, а не прохождение первого раунда, – сказал главный тренер « » .