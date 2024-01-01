Иван Федотов о поездках в Дубай и на Мальдивы после армии: «Кайфанул. Я год провел в казарме, был максимально уставший и эмоционально опустошен»

Иван Федотов рассказал о том, что после армии был эмоционально опустошен.

Вратарь ЦСКА отслужил год на Северном флоте. Его призвали в армию вскоре после подписания контракта с «Филадельфией».

Летом 2023 года Федотов подписал новый контракт с московским клубом. ИИХФ отказалась его регистрировать и дисквалифицировала игрока на 4 месяца.

Тем не менее, он вернулся в состав ЦСКА и принял участие в 27 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,28).

– Главное путешествие 2023 года?

– Мальдивы и Дубай. Весь год я провел в казарме, поэтому для меня любой отдых был как для ребенка подарок. Я был максимально уставший и эмоционально опустошен. А на отдыхе кайфанул.

– Что пожелаешь на Новый год?

– Спокойствия, душевного равновесия. Это важно. Жизнь одна, здоровье одно. Не хочется расстраивать близких, и нужно получать удовольствие в моменте, не ставить для себя рамок, – сказал .