Иван Федотов о поездках в Дубай и на Мальдивы после армии: «Кайфанул. Я год провел в казарме, был максимально уставший и эмоционально опустошен»

Теги ЦСКА КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов рассказал о том, что после армии был эмоционально опустошен.

Вратарь ЦСКА отслужил год на Северном флоте. Его призвали в армию вскоре после подписания контракта с «Филадельфией». 

Летом 2023 года Федотов подписал новый контракт с московским клубом. ИИХФ отказалась его регистрировать и дисквалифицировала игрока на 4 месяца.

Тем не менее, он вернулся в состав ЦСКА и принял участие в 27 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,28). 

– Главное путешествие 2023 года?

– Мальдивы и Дубай. Весь год я провел в казарме, поэтому для меня любой отдых был как для ребенка подарок. Я был максимально уставший и эмоционально опустошен. А на отдыхе кайфанул.

– Что пожелаешь на Новый год?

– Спокойствия, душевного равновесия. Это важно. Жизнь одна, здоровье одно. Не хочется расстраивать близких, и нужно получать удовольствие в моменте, не ставить для себя рамок, – сказал Федотов

 

3 комментария
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Стабильности ещё забыл добавить.
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Тренировался бы Федотов больше! А не по Дубаям ездить. Сейчас в воротах не стена, а решето стоит.
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Чисто по-человечески жалко парня... из него просто сделали куклу
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