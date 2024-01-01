Вратарь ЦСКА Федотов про «Слово пацана»: «Это «Бригада» на новый лад. Мы так жили, не надо стыдиться. Есть романтизация темы среди современной молодежи»
Вратарь ЦСКА Иван Федотов поделился мнением о сериале «Слово пацана».
– Какой фильм или сериал запомнился в 2023 году?
– Последний сериал, который зацепил – «Йеллоустоун» с Кевином Костнером. Всем рекомендую посмотреть.
Еще мне понравился сериал «Викинги» – очень мотивационный.
Крутой сериал «Видеть» с Джейсоном Момоа. Там герои ничего не видят, но есть рожденные дети, которые видят. И на этом построен сюжет.
– «Слово пацана» смотрели?
– Да. Это типа «Бригада» на новый лад. Просто в современной интерпретации.
По мне это классный сериал, который вызвал определенный резонанс.
Тут же исторический формат. Да, мы так жили, из песни слов не выкинешь. Не надо ничего стыдиться, это было.
Я спокойно на это реагирую. Ну да, есть романтизация этой темы среди современной молодежи. Это вполне понятно, – сказал голкипер ЦСКА Иван Федотов.
среди старшего поколения, которое действительно застало те времена, мало кому этот сериал нравится.
Да, повидал Ваня как жили тогда…
почему в будущем? на кибере контру показывают онлайн. за что им огромный респект.