Вратарь ЦСКА Федотов про «Слово пацана»: «Это «Бригада» на новый лад. Мы так жили, не надо стыдиться. Есть романтизация темы среди современной молодежи»

Теги ЦСКА КХЛ Иван Федотов Матч ТВ кино Хоккей

Вратарь ЦСКА Иван Федотов поделился мнением о сериале «Слово пацана».

– Какой фильм или сериал запомнился в 2023 году?

– Последний сериал, который зацепил – «Йеллоустоун» с Кевином Костнером. Всем рекомендую посмотреть.

Еще мне понравился сериал «Викинги» – очень мотивационный.

Крутой сериал «Видеть» с Джейсоном Момоа. Там герои ничего не видят, но есть рожденные дети, которые видят. И на этом построен сюжет.

– «Слово пацана» смотрели?

– Да. Это типа «Бригада» на новый лад. Просто в современной интерпретации.

По мне это классный сериал, который вызвал определенный резонанс.

Тут же исторический формат. Да, мы так жили, из песни слов не выкинешь. Не надо ничего стыдиться, это было.

Я спокойно на это реагирую. Ну да, есть романтизация этой темы среди современной молодежи. Это вполне понятно, – сказал голкипер ЦСКА Иван Федотов.

36 комментариев
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смешно слышать от человека 96 года рождения что «они так жили»😏
среди старшего поколения, которое действительно застало те времена, мало кому этот сериал нравится.
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+68
Дата и место рождения: 28 ноября 1996 г. (возраст 27 лет), Лаппеенранта, Финляндия
Да, повидал Ваня как жили тогда…
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+50
Ответ цэсемьэр
смешно слышать от человека 96 года рождения что «они так жили»😏 среди старшего поколения, которое действительно застало те времена, мало кому этот сериал нравится.
Про возраст согласен. Романтизацию в нём видят только слепые. Сериал хороший, а по меркам российского кинематографа - отличный.
+32
-7
+25
Ответ Григоренко Виталий
Дата и место рождения: 28 ноября 1996 г. (возраст 27 лет), Лаппеенранта, Финляндия Да, повидал Ваня как жили тогда…
с ротенбергом за одну улицу стоял, а сейчас к армейским пришился
+25
-4
+21
ооооо... реально он не алё. тебе скока лет то было, когда казанский феномен был??? даже если принять что в 90-х везде был беспредел (на самом деле нет), то ты то во сколько окуклился? парень реально с кукухой то не дружит. версия что его в армейку за длинный язык становится всё более вероятной.
+16
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+15
у кого ни спроси, все так жили) а по факту жили так крайне маргинализированные слои общество, не более 1-2% населения
+13
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+12
Капец, наш любимый спортивный сайт, медленно, но уверенно превращается в КиноПоиск.
+10
-2
+8
Я старше Федотова, но я так не жил. Максимум был знаком с соседом-рекетиром.
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+6
Ответ Алексѣй Пестовъ
Этот сериал старшее поколение (40+) возвращает их в своё детство, поэтому им это тяжело смотреть. Руслан Нигматуллин про это хорошо сказал.
Нигматуллин родом из Казани, а не как этот из Финляндии.
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У меня сериал прежде всего вызывает чувство ностальгии по детству. История на втором плане, хотя и стоит отметить отличныю работу актеров, режиссера и команды. По-сути фильм антиреклама асоциального образа жизни. Кто вступил на кривую дорожку, сломал себе жизнь и своим близким.
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Звучит сирена окончания периода, игроки идут в раздевалку, одного как обычно выхватывают на интервью, журналист: "Слово пацана" смотрели, как впечатления?
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Блин, запарили клеить это "слово пацана" . Ну серьезно, достало. Просто не всем зашло. Тогда зачем донимаете?
+4
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+3
Да откуда он это знает? По рассказам папаши, которого такие пацаны чмырили?
+4
-2
+2
Ответ Alex Rhea
у кого ни спроси, все так жили) а по факту жили так крайне маргинализированные слои общество, не более 1-2% населения
Не про это. Не все были гопотой, но жили с ними рядом и видели это. Даже в благополучном таллине было в конце 80х молодежные группировки и конфликты - улица на улицу. Нас манило на вокзалы и рынки - места, где по вечерам лучше было не ходить одному. Меня грабили в центре города с гвоздем у шеи. Это было +- по всему союзу. Вот сериал об этом. Ностальгия в негативном ключе о том времени, когда все пошло под откос. В первую очередь моральные нормы
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Ответ Владддд
с ротенбергом за одну улицу стоял, а сейчас к армейским пришился
БРАВО!!!!
+3
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+2
Я так не жил, мои родители тоже.
+2
0
+2
Ответ цэсемьэр
смешно слышать от человека 96 года рождения что «они так жили»😏 среди старшего поколения, которое действительно застало те времена, мало кому этот сериал нравится.
Этот сериал старшее поколение (40+) возвращает их в своё детство, поэтому им это тяжело смотреть. Руслан Нигматуллин про это хорошо сказал.
+6
-5
+1
Ответ Hgg Hhg
Не про это. Не все были гопотой, но жили с ними рядом и видели это. Даже в благополучном таллине было в конце 80х молодежные группировки и конфликты - улица на улицу. Нас манило на вокзалы и рынки - места, где по вечерам лучше было не ходить одному. Меня грабили в центре города с гвоздем у шеи. Это было +- по всему союзу. Вот сериал об этом. Ностальгия в негативном ключе о том времени, когда все пошло под откос. В первую очередь моральные нормы
В 60-80х было но не группировок.Тогда просто пацаны стояли за своих.Да дрались,дом на дом,потом вместе район на район,но это малая часть.Кто хотел тот занимался спортом ,музыкой и не кто не мешал.Тем более кто спортом занимался всегда уважался хоть во дворе,хоть в школе.
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Да...смешно читать.То что показано в сериале если было,то мало где.Тем более в ближе к концу 80х.Сейчас многие хотя показать какие они были крутые.Мы так жили-это кто?Если бы так жил ,то до сборной и ЦСКА бы не добрался.
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Думаю под «мы» он имеет в виду страну, общество, а не себя
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Ты так жил? Не трынди, пожалуйста.
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Да что вы все примазываете свои годы юности к Этим событиям ,что в сюжете фильма вы все Ромы, Вани , Саши и тд , что пишите здесь о том времени и близко не стояли в тех ситуациях и не дышали теми сюжетами , да же исходя из вашего возраста !
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Я на 10 лет старше Федотова и я так уже не жил.
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Ответ цэсемьэр
смешно слышать от человека 96 года рождения что «они так жили»😏 среди старшего поколения, которое действительно застало те времена, мало кому этот сериал нравится.
Здравствуйте! С Наступившим Новым 2024 Годом!
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Федотов: Я за эту улицу стою пацаны все мне и я все им
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Ответ Илья Ганин
Про возраст согласен. Романтизацию в нём видят только слепые. Сериал хороший, а по меркам российского кинематографа - отличный.
к огромному сожалению молодежь зачастую слепа. и видя вот такой сериал, находит в нем вектор. потому что нет альтернатив. до армии еще далеко, кс или дота вставляют не всех. а секции или кружки это забыто давно и навсегда. результат уже виден даже на спортсе. тут слово чушпан стало самым популярным ругательством.
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Ответ Howard Norfolk
Капец, наш любимый спортивный сайт, медленно, но уверенно превращается в КиноПоиск.
КиноПоиск изначально тоже был просто сайтом про кино, так что кто его знает, может когда- нибудь, на постоянной основе, будем смотреть здесь трансляции в прямом эфире, спортивных событий. )
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Ответ Howard Norfolk
Капец, наш любимый спортивный сайт, медленно, но уверенно превращается в КиноПоиск.
автору ниже.
почему в будущем? на кибере контру показывают онлайн. за что им огромный респект.
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Вся романтизация в двух вещах:либо зона, либо ящик. Шикарный выбор.
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Суди, дружок, не выше перекладины ворот.
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