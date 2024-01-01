Федотов согласился с Федоровым о возвращении на пик формы: «Вратарская рутина стала привычной, оптимизированной. Появляется уверенность, меньше суеты»

Иван Федотов ответил на вопрос о своих игровых кондициях в сезоне КХЛ.

– Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сказал, что вы уже вернулись на пик формы. Как и планировали в клубе, это случилось в декабре. А вы что скажете?

– Если честно, я соглашусь с этими словами.

Реально и объективно, как раз в начале декабря, до паузы ко мне вернулся игровой ритм, и какие-то вещи нашей вратарской рутины стали более привычными, оптимизированными.

Поэтому появляется уверенность, меньше всяких лишних движений и суеты.

В целом рисунок оставляет позитивный фон. И мы в команде это обсуждаем, и люди замечают, что картинка очень хорошая. И нам даже на разборе моментов нравится.

Безусловно, результат результатом, но нужно цепляться за процесс.

И если до этого были какие-то скомканные вещи, которые было нужно корректировать, то сейчас прям вот как Сергей Викторович сказал: декабрь был продуктивным для меня.

И в новый год мы входим в комфортном ритме. Только с позитивом! – сказал вратарь ЦСКА Иван Федотов.