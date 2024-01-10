У тренера «Тампы» Купера 500 побед в 839 матчах в НХЛ. Только Боумэн и Будро достигли этой отметки быстрее

Теги рейтинги Тампа-Бэй НХЛ Скотти Боумэн Брюс Будро Джон Купер Хоккей

У тренера «Тампы» Джона Купера 500 побед в 839 матчах в НХЛ.

«Лайтнинг» обыграли «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для команды 500-й в рамках регулярок под руководством Купера. Специалист возглавляет «Тампу» с 2013 года и дважды выигрывал с клубом Кубок Стэнли (2020, 2021 годы). 

56-летний тренер достиг отметки 500 побед за 839 игр. Быстрее это удалось только Скотти Боумэну (825 игр) и Брюсу Будро (837). 

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3 комментария
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Ответ ЭЮЯ
Только Боумэн побеждал в основное время и в ОТ, а не по буллитам.
И без потолка зп
+6
0
+6
Только Боумэн побеждал в основное время и в ОТ, а не по буллитам.
+3
-1
+2
Чемпионское окно этой Тампы закрывается. Уже в этом сезоне Тампе приходится изрядно напрягаться, чтобы держаться в зоне плей-офф. На данный момент соотношение побед и поражений у Тампы 20 - 22. Соответственно, в последующие сезоны и процент побед у Купера тоже будет ухудшаться. А примерно через 3 года придется и вовсе начинать перестройку, если конечно к тому времени Купер захочет оставаться в перестраивающихся "молниях".
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