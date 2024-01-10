У тренера «Тампы» Купера 500 побед в 839 матчах в НХЛ. Только Боумэн и Будро достигли этой отметки быстрее

У тренера «Тампы» Джона Купера 500 побед в 839 матчах в НХЛ.

«Лайтнинг» обыграли «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате .

Победа стала для команды 500-й в рамках регулярок под руководством . Специалист возглавляет « » с 2013 года и дважды выигрывал с клубом Кубок Стэнли (2020, 2021 годы).

56-летний тренер достиг отметки 500 побед за 839 игр. Быстрее это удалось только (825 игр) и (837).