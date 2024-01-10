У тренера «Тампы» Купера 500 побед в 839 матчах в НХЛ. Только Боумэн и Будро достигли этой отметки быстрее
У тренера «Тампы» Джона Купера 500 побед в 839 матчах в НХЛ.
«Лайтнинг» обыграли «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды 500-й в рамках регулярок под руководством Купера. Специалист возглавляет «Тампу» с 2013 года и дважды выигрывал с клубом Кубок Стэнли (2020, 2021 годы).
56-летний тренер достиг отметки 500 побед за 839 игр. Быстрее это удалось только Скотти Боумэну (825 игр) и Брюсу Будро (837).