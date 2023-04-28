Купер разделил с Хичкоком 10-е место в истории НХЛ по числу побед в плей-офф для тренеров (по 86)

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Джон Купер разделил с Кеном Хичкоком 10-е место в истории НХЛ по победам в плей-офф.

«Тампа» обыграла «Торонто» (4:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3). 

Победа стала для 55-летнего Купера 86-й в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру. Он дважды приводил «Лайтнинг» к трофею (2020 и 2021 годы). 

В истории НХЛ больше побед в плей-офф имеют 9 тренеров – Скотти Боумэн (223, 9 титулов), Эл Арбур (123, 3), Джоэл Кенневилл (121, 3), Дик Ирвин (100, 4), Майк Кинэн (96, 1), Пэт Куинн (94, 0), Дэррил Саттер («Калгари», 94, 2), Майк Бэбкок (90, 1), Глен Сатер (89, 4). 

Купер разделил 10-е место с Кеном Хичкоком (86, 1). 

2 комментария

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sashkaaa
Ответ Misson
У Купера с этим поколением тампонов есть еще три года, чтобы пошуметь в плей-офф. Потом Тампа пойдет по пути крейсера "Москва".)
А может и трех лет уже нету. Одна травма и кто-то выпал. Хочется верить ещё пошумят, но Стэмкосу зимой 33 стукнуло). Ну сложно ещё три года все ж..
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