Купер разделил с Хичкоком 10-е место в истории НХЛ по числу побед в плей-офф для тренеров (по 86)

Джон Купер разделил с Кеном Хичкоком 10-е место в истории НХЛ по победам в плей-офф.

« » обыграла «Торонто» (4:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3).

Победа стала для 55-летнего 86-й в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру. Он дважды приводил «Лайтнинг» к трофею (2020 и 2021 годы).

В истории больше побед в плей-офф имеют 9 тренеров – (223, 9 титулов), Эл Арбур (123, 3), (121, 3), Дик Ирвин (100, 4), Майк Кинэн (96, 1), Пэт Куинн (94, 0), Дэррил Саттер («Калгари», 94, 2), Майк Бэбкок (90, 1), Глен Сатер (89, 4).

Купер разделил 10-е место с Кеном Хичкоком (86, 1).