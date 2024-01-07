Алексей Кудашов: «Динамо» расценивало игры со «Спартаком» и «Куньлунем» как две нагрузочные тренировки. Моторыгин показывает, что заслужил место с первых минут»
Алексей Кудашов дал комментарий о победе над «Спартаком».
«Динамо» выиграло со счетом 3:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Овертайм в играх со «Спартаком» – это уже некая традиция.
Все матчи с ними у нас получаются упорными, сегодняшний – не исключение. Думаю, зрителям дерби понравилось – в игре было все.
– Почему решили доверить обе спаренные игры Максиму Моторыгину?
– Мы становимся законодателями моды (улыбается).
Максим хорошо сыграл с «Куньлунем». У него было не очень много работы, поэтому остались силы. Своей игрой он показывает, что заслужил свое место с первых минут.
– Как удалось так быстро восстановиться после прошлого матча? Заранее делали акцент на эту игру при подготовке?
– Мы немного сократили новогоднюю паузу и сделали небольшое изменение в подготовке. Вчерашняя игра в час дня прошла как усиленная тренировка – у нас было время восстановиться до сегодняшнего матча.
Мы расценивали эти две игры как две нагрузочные тренировки, которые бывают во время подготовительного периода.
– Оборона хорошо себя показала в сравнении с прошлым матчем со «Спартаком». Какие выводы сделали из той игры?
– Мы делали выводы не из игр со «Спартаком», а в целом по игре нашей команды в равных составах. В данном аспекте у нас были проблемы. Сейчас мы делаем акцент именно на этом.
Игра в неравных составах является бонусом, который дает преимущество или наоборот. Основная часть матча складывается из игры «5 на 5» или «4 на 4» – важно здесь превосходить соперника и набирать очки.
Мы хотим сделать перевес на игру в равных составах, чтобы забить, но и не пропустить, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Глядя на Коновалова и его беспомощные взгляды после ляпов становилось грустно….
Или это было не видно ??????
Иметь такой состав и Коновалова первым идиотизм.😂
Уверен, что без Моторыгина сегодня победить было бы невозможно……