Алексей Кудашов: «Динамо» расценивало игры со «Спартаком» и «Куньлунем» как две нагрузочные тренировки. Моторыгин показывает, что заслужил место с первых минут»

Алексей Кудашов дал комментарий о победе над «Спартаком».

«Динамо» выиграло со счетом 3:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

– Овертайм в играх со «Спартаком» – это уже некая традиция.

Все матчи с ними у нас получаются упорными, сегодняшний – не исключение. Думаю, зрителям дерби понравилось – в игре было все.

– Почему решили доверить обе спаренные игры ?

– Мы становимся законодателями моды (улыбается).

Максим хорошо сыграл с «Куньлунем». У него было не очень много работы, поэтому остались силы. Своей игрой он показывает, что заслужил свое место с первых минут.

– Как удалось так быстро восстановиться после прошлого матча? Заранее делали акцент на эту игру при подготовке?

– Мы немного сократили новогоднюю паузу и сделали небольшое изменение в подготовке. Вчерашняя игра в час дня прошла как усиленная тренировка – у нас было время восстановиться до сегодняшнего матча.

Мы расценивали эти две игры как две нагрузочные тренировки, которые бывают во время подготовительного периода.

– Оборона хорошо себя показала в сравнении с прошлым матчем со «Спартаком». Какие выводы сделали из той игры?

– Мы делали выводы не из игр со « », а в целом по игре нашей команды в равных составах. В данном аспекте у нас были проблемы. Сейчас мы делаем акцент именно на этом.

Игра в неравных составах является бонусом, который дает преимущество или наоборот. Основная часть матча складывается из игры «5 на 5» или «4 на 4» – важно здесь превосходить соперника и набирать очки.

Мы хотим сделать перевес на игру в равных составах, чтобы забить, но и не пропустить, – сказал главный тренер « » .