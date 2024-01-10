Кудашов о 5:1 с «Сочи»: «Динамо» провело достойный матч. Хотелось бы улучшить игру в равных составах»
Алексей Кудашов оценил победу над «Сочи» (5:1).
Московское «Динамо» обыграло южан в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
— Игроки серьезно и ответственно отнеслись к игре. Мы провели достойный матч. Хотелось бы улучшить игру в равных составах — работаем над этим и уделяем внимание.
— Не показалось, что первый период был достаточно благостным? Со стороны виделось, что только после пропущенной шайбы игроки заиграли на полную мощность.
— В любой части игры есть отрезки, когда что-то не получается. Возможно, такое и было, но я видел, как настраивалась команда на матч. Когда игра получается, хоккеисты немного успокаиваются. Может, и был такой момент, но мы смотрим на весь матч.
— Вы выпустили Волкова для его игровой практики или решили дать отдых Моторыгину?
— В первую очередь мы хотели вернуть в игру Костю, – сказал главный тренер московского «Динамо».