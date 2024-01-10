Кудашов о 5:1 с «Сочи»: «Динамо» провело достойный матч. Хотелось бы улучшить игру в равных составах» 

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Сочи Хоккей

Алексей Кудашов оценил победу над «Сочи» (5:1).

Московское «Динамо» обыграло южан в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

— Игроки серьезно и ответственно отнеслись к игре. Мы провели достойный матч. Хотелось бы улучшить игру в равных составах — работаем над этим и уделяем внимание.

— Не показалось, что первый период был достаточно благостным? Со стороны виделось, что только после пропущенной шайбы игроки заиграли на полную мощность.

— В любой части игры есть отрезки, когда что-то не получается. Возможно, такое и было, но я видел, как настраивалась команда на матч. Когда игра получается, хоккеисты немного успокаиваются. Может, и был такой момент, но мы смотрим на весь матч.

— Вы выпустили Волкова для его игровой практики или решили дать отдых Моторыгину?

— В первую очередь мы хотели вернуть в игру Костю, – сказал главный тренер московского «Динамо».

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