Жамнов о поражении: «Одна из тех игр, когда ничего не получается. Не получалось вообще все. «Спартак» больше месяца в поездках, играем на выезде»

Теги Спартак Алексей Жамнов Динамо Минск КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов поделился мнением о поражении от минского «Динамо».

«Спартак» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для команды.

– Проиграли как в движении, так и борьбу. Поэтому результат закономерен. Мы просили играть ребят до конца, старались делать это.

Но тяжело играть с такой командой, когда проигрываешь движение и борьбу.

Это одна их тех игр, когда вообще ничего не получается. Не получалось вообще все.

– Четвертое поражение подряд. Как собираетесь выходить?

– У нас все матчи непростые. Мы больше месяца в поездках, играем на выезде. Наверное, это накапливается.

Нельзя говорить, что это одна из причин. Мы потратили много эмоций с «Динамо» и ЦСКА.

Как выбираться? Выходить и побеждать, по‑другому никак.

Мы все плывем в одной лодке, значит, и все вместе должны выбираться. Выйдем из этой ситуации одним коллективом, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

«Спартак» проиграл 4-й матч подряд – 1:3 от минского «Динамо». При Ковальчуке в составе – 4 поражения в 5 играх

7 комментариев
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мне одному показалось, но с приходом Коваля Спартак как то просел!?!
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Гоните Ковальчука в шею!!!
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Самолетные ноги и до Спартака добрались
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Когда вернется Морозов, и если хватит духа убрать Ковальчука в третье звено, результаты должны выправиться, но удержаться в первой четверке "Спартаку" будет тяжеловато, с учётом того, что "ЦСКА", похоже (к сожалению), набирает ход.
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Ответ Геннадий Степанов
мне одному показалось, но с приходом Коваля Спартак как то просел!?!
одному. ты уникальный.
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Поездатые ноги
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Ответ Геннадий Степанов
мне одному показалось, но с приходом Коваля Спартак как то просел!?!
Это ожидаемо. Жамнов требует одно, а Илья давит авторитетом. Многие не родились ещё когда Жамнов закончил, поэтому им ближе мысли Ильи. Тут уже должен Жамнов встраивать его чтобы была польза.
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