Жамнов о поражении: «Одна из тех игр, когда ничего не получается. Не получалось вообще все. «Спартак» больше месяца в поездках, играем на выезде»
Алексей Жамнов поделился мнением о поражении от минского «Динамо».
«Спартак» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для команды.
– Проиграли как в движении, так и борьбу. Поэтому результат закономерен. Мы просили играть ребят до конца, старались делать это.
Но тяжело играть с такой командой, когда проигрываешь движение и борьбу.
Это одна их тех игр, когда вообще ничего не получается. Не получалось вообще все.
– Четвертое поражение подряд. Как собираетесь выходить?
– У нас все матчи непростые. Мы больше месяца в поездках, играем на выезде. Наверное, это накапливается.
Нельзя говорить, что это одна из причин. Мы потратили много эмоций с «Динамо» и ЦСКА.
Как выбираться? Выходить и побеждать, по‑другому никак.
Мы все плывем в одной лодке, значит, и все вместе должны выбираться. Выйдем из этой ситуации одним коллективом, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
«Спартак» проиграл 4-й матч подряд – 1:3 от минского «Динамо». При Ковальчуке в составе – 4 поражения в 5 играх