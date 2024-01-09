Жамнов о поражении: «Одна из тех игр, когда ничего не получается. Не получалось вообще все. «Спартак» больше месяца в поездках, играем на выезде»

Алексей Жамнов поделился мнением о поражении от минского «Динамо».

«Спартак» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата . Это четвертое поражение подряд для команды.

– Проиграли как в движении, так и борьбу. Поэтому результат закономерен. Мы просили играть ребят до конца, старались делать это.

Но тяжело играть с такой командой, когда проигрываешь движение и борьбу.

Это одна их тех игр, когда вообще ничего не получается. Не получалось вообще все.

– Четвертое поражение подряд. Как собираетесь выходить?

– У нас все матчи непростые. Мы больше месяца в поездках, играем на выезде. Наверное, это накапливается.

Нельзя говорить, что это одна из причин. Мы потратили много эмоций с «Динамо» и ЦСКА.

Как выбираться? Выходить и побеждать, по‑другому никак.

Мы все плывем в одной лодке, значит, и все вместе должны выбираться. Выйдем из этой ситуации одним коллективом, – сказал главный тренер « » .

«Спартак» проиграл 4-й матч подряд – 1:3 от минского «Динамо». При Ковальчуке в составе – 4 поражения в 5 играх