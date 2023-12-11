Кэмерон Ли о словах губернатора Дегтярева об оформлении дальневосточного гектара: «Может, как-нибудь так и сделаю. Хабаровск – классный город»

Защитник «Амура» Кэмерон Ли рассказал, что ходит в баню практически каждый день.

Канадский хоккеист, который проводит второй сезон в КХЛ, ранее получил российское гражданство.

– Недавно ты продлил контракт на два года. Переговоры были быстрыми?

– Да, они прошли достаточно быстро. Мне нравится наша организация: губернатор, директор, генеральный менеджер, тренеры. Играть за «Амур» для меня – прекрасная возможность. Я счастлив остаться в клубе еще на два года.

– Всем понравился ролик, где ты сидишь в бане, к тебе заходит генеральный менеджер Вадим Покотило и спрашивает: «Продлевать будешь?» Тебе нравится русская баня?

– Ой, мне она очень нравится. Я большой фанат бани, хожу туда практически каждый день.

– Как родилась идея такого ролика?

– Все это придумали наши ребята из медиаслужбы. Видео оказалось достаточно популярным.

– Почему ты так влюбился в Хабаровск?

– Болельщики любят меня, а я – их. Я чувствую, что меня любят в этом городе, что я нужен здесь. Это круто. Люди настолько тепло относятся ко мне! Я стараюсь вернуть им эту любовь и энергию. Счастлив быть в Хабаровске.

– Губернатор края уже написал, что теперь тебе пора задуматься об оформлении гектара земли на Дальнем Востоке. Как тебе такая идея?

– Может быть, как-нибудь я так и сделаю. Хабаровск – классный город, – сказал защитник «Амура» Кэмерон Ли.

Губернатор Дегтярев выложил видео с Кэмероном Ли в бане: «Наш человек! Теперь можно задуматься и о дальневосточном гектаре»