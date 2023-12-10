Ли о шуточной драке с Голдобиным: «Ему повезло, что это был просто дружеский матч. Иначе я бы ему навалял»

Кэмерон Ли высказался о шуточной драке с Николаем Голдобиным в Матче звезд КХЛ.

«Драка с ? Он спросил, готов ли я это сделать, и я согласился. Ему повезло, что это был просто дружеский матч. Иначе я бы ему навалял (смеется).

Гол Бердина? Это было очень забавно. Проиграли все матчи? Да ничего страшного! Мы хорошо провели время, познакомился со многими игроками. Это позволило еще чуть больше привыкнуть к лиге, хороший опыт.

Готов ли давать большие интервью на русском языке? Нет», – смеясь сказал защитник « ».