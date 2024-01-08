Владимир Плющев: «Молодые хоккеисты должны стать главной целью для контроля и давления со стороны КХЛ, а не нули в платежной ведомости. Тогда начнется реформирование хоккея, а не имитация»

Владимир Плющев считает, что клубы КХЛ нужно мотивировать на развитие воспитанников.

«Потолок – дело десятое. Самое главное – мотивировать клубы на воспитание своих игроков, на развитие школы.

С утра до вечера в КХЛ надо говорить не о потолке и не о легионерах, как сейчас, а о количестве своих воспитанников. Об игроках, вышедших из МХЛ и ставших звездами в КХЛ.

Я не сторонник искусственных мер, поэтому квоты на молодых вряд ли сработают.

Но именно молодые хоккеисты должны стать главной целью для контроля и давления со стороны КХЛ, а не количество нулей в платежной ведомости.

Только тогда начнется реальное реформирование нашего хоккея, а не его имитация, как сейчас», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.