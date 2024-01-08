Президент лиги ОАЭ: «Дубай как место проведения матча сборной России намного интереснее, чем Казахстан. Если матч правильно организовать, то придет много зрителей»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Матч ТВ Хоккей

Президент лиги ОАЭ оценил возможность проведения игры сборной России в Дубае.

– Как думаете, возможно ли проведение матча сборной России в Дубае в будущем?

– Реализовать можно все что угодно. Опыт реализации и проведения матчей здесь есть.

В моем понимании, Дубай как место проведения матча намного интереснее, чем тот же Казахстан при всем к нему уважении. Учитывая, что в последнее время в Дубае большое количество русскоязычных людей.

Ну и хотелось бы, чтобы в Дубае матч сборной прошел с соперником более высокого уровня, чем сейчас. Но в любом случае проведение любой игры сборной здесь – шаг вперед.

Считаю, было бы очень правильно проводить матчи за рубежом. Если говорим о каком‑то международном резонансе, то Дубай был бы наиболее интересным местом проведения.

– Если все же такая игра состоится, то полную арену в Дубае получится собрать?

– Конечно.

Во‑первых, важно, чтобы для проведения матча было выбрано правильное время. Во‑вторых, матч должен проходить с правильной рекламой, люди должны о нем узнать. Должна быть соответствующая организация матча, должное освещение.

Если матч будет организован правильно, то, естественно, придет много зрителей, – сказал президент хоккейной лиги ОАЭ Владимир Бурдун.

2 комментария
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это и не удивительно, Дубай Молл - самый посещаемый торговый центр в мире.
правда я не помню, там полноценная коробка или просто локация с бортиками по середине фудкорта😁
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Дубай это уже практически Российский город и даже половина гос думы,мчс и полиции с прокурорскими уже там 😁
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