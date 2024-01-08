Гераськин про гол в матче со СКА: «Выиграли – это самое главное. Я делал вираж, мне не было дела до их игрока. Показалось, что он сам споткнулся»

Игорь Гераськин высказался о своей шайбе в ворота СКА.

Первая шайба нападающего за « » принесла клубу победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 2:1 ОТ.

Перед голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего.

«Хорошо, что забил. Выиграли – это самое главное. Я не шел на блокировку целенаправленно, ехал по инерции. На видео видно, что я делал вираж. Мне не было дела до игрока.

Мне показалось, что его клюшка попала мне в ноги, и игрок сам споткнулся. Это уже тема для журналистов. Мы выиграли, это самое главное. Все остальное второстепенно», – сказал .

«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме