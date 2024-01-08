Гераськин про гол в матче со СКА: «Выиграли – это самое главное. Я делал вираж, мне не было дела до их игрока. Показалось, что он сам споткнулся»

Теги Металлург Мг СКА КХЛ Артем Сергеев Игорь Гераськин Чемпионат.com Хоккей

Игорь Гераськин высказался о своей шайбе в ворота СКА.

Первая шайба нападающего за «Металлург» принесла клубу победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 2:1 ОТ. 

Перед голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего. 

«Хорошо, что забил. Выиграли – это самое главное. Я не шел на блокировку целенаправленно, ехал по инерции. На видео видно, что я делал вираж. Мне не было дела до игрока.

Мне показалось, что его клюшка попала мне в ноги, и игрок сам споткнулся. Это уже тема для журналистов. Мы выиграли, это самое главное. Все остальное второстепенно», – сказал Гераськин

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1 комментарий
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Надо будет Судейскую посмотреть...
На видео у Гучека в телеге четко видно, что он "оставил" ногу с умыслом. Врёт, что не было дела.
Может и инстинкт, но заход на подножку.
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